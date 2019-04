¡Por fin habló Coutinho! La explicación de su polémico festejo en Camp Nou y el 'dardo' que manda a la prensa

El jugador del FC Barcelona Philippe Coutinho explicó que la celebración del gol contra el Manchester United se debió a que "muchas veces" tiene que taparse los oídos "para mantener el foco" y lamentó las críticas que recibe por "mucha parte de la prensa".



En declaraciones a un canal de Youtube, Coutinho subrayó que siempre ha sido una persona que respeta "a todos" y lamentó que "mucha parte de la prensa" no haga lo mismo.



En este sentido, añadió: "Esto es para que las personas vean que muchas veces tengo que taparme los oídos para mantener el foco en el partido o en mi trabajo para evitar que no me afecte nada".



Se tratan de las primeras declaraciones públicas de Coutinho después de su celebración contra el Manchester United. En el partido liguero que el Barcelona disputó anoche ante la Real Sociedad (2-1), el exjugador del Liverpool fue silbado por parte de la afición cuando sustituyó al francés Ousmane Dembélé.



El DT del Barcelona lo defiende

Después del encuentro, el técnico Ernesto Valverde y sus compañeros minimizaron la reacción de los aficionados. "El caso de Philippe (Coutinho) ha sido más por el ruido que se ha montado por el gesto del otro día y que ha dado mucho que hablar. Seguramente de una tontería se hace una lectura más amplia. Me ha parecido que han sido mínimos los silbidos", opinó el entrenador del Barcelona.

► Dos anfitriones: el aliado que la FIFA le busca a Qatar para disputar el Mundial 2022 con 48 selecciones



► Pogba preocupa al Real Madrid por su gran sueldo: el 'golpe' al vestuario que produciría su fichaje



► El que todo esperan: volvió a los entrenamientos del Real Madrid y el Bernabéu se ilusiona



► Domingo de Resurrección: Ronaldo, Falcao y los cracks que volvieron a la vida en el fútbol [FOTOS]