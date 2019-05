"Si tengo que pedir perdón...": el crack del Barça que se disculpa por ir a una fiesta tras la noche en Anfield

Luego de la eliminación del Barcelona en la Champions League a manos de Liverpool, Ivan Rakitic no perdió el tiempo y a las horas apareció en la Fiesta de Sevilla. Como era de esperarse, la conducta del volanta croata fue muy criticada y ahora sale a defenderse.



“Si tengo que pedir perdón, lo pido. Sin ningún problema. Soy padre y marido, para mí la familia es lo más importante. Fui a Sevilla para estar con ella. Voy de frente, vivo al fútbol al cien por cien. Mi compromiso es máximo”, comentó Rakitic en zona mixta.



“No me arrepiento de lo de la Feria de Abril. Si mi hija me llama, yo me voy. Quería estar con mis chicas. Si salgo a la calle es normal, tengo que comer con mi familia. Respeto muchísimo a la afición”, agregó el centrocampista croata del FC Barcelona.

Rakitic en la fiesta de Sevilla. Rakitic en la fiesta de Sevilla.

Rakitic sobre su futuro

Consultado por los rumores que lo ponen lejos del Barcelona en la siguiente campaña, Rakitic dejó en claro que su intención es seguir siendo jugador azulgrana.



“Para mí poder formar parte del mejor club del mundo es un orgullo y lo quiero hacer muchos años más”, señaló tras la victoria de este domingo ante Getafe.

