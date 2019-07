Barcelona la tiene clara: le hace petición especial a Neymar para que no entrampe su fichaje

Neymar tiene un claro objetivo de cara a la próxima temporada , aunque con otra camiseta. El delantero brasilero del PSG sabe que su futuro inmediato en el deporte rey es con la indumentaria del Barcelona , club del cual se fue a mediados del año 2017. Si bien es cierto que lo ha ganado todo a nivel local con el cuadro parisino, en la Champions League ha decepcionado pese a tener como compañeros a Kylian Mbappé y Edinson Cavani.

En Barcelona ya han empezado a trabajar en la operación Neymar, pero esta no será fácil. Los franceses piden a Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho como moneda de cambio, aunque los culés solo le darían a uno de estos. 'Ney' no quiere ni entrenar con su equipo, pero en el 'Barza' le ha hecho un pedido en especial: que no se declare en rebeldía. Así lo asegura el diario Sport en su edición digital.

Y es que en Barcelona no quieren problemas con el presidente Nasser Al-Khelaïfi, del PSG, en una posible negociación para definir el pase por Neymar. Consideran que si hace la pretemporada sin problemas, en la tienda francesa no pondrían trabas para que regrese al Camp Nou.

Además, en Cataluña no creen que para fines de julio ya se dé con un anuncio oficial para su contratación. Lo que menos quieren es dar pasos falsos a la hora de gestionar un fichaje del que si no entran jugadores como pago, costaría cerca de 300 millones de euros.

Por lo pronto, Neymar se encuentra en su país para alentar a la Selección de Brasil (está lesionado) en su participación en la Copa América 2019. Los dirigidos por Tite se verán las caras este domingo en el Maracaná ante el sorprendente Perú de Ricardo Gareca.

