Ya preguntaron por él: Barcelona piensa en figura del United por pase de De Ligt a Juventus

Barcelona tiene esperanzas , pero resulta más que complicado que Matthijs de Ligt se convierta en jugador azulgrana para la próxima temporada. En Juventus están cerca de contratarlo debido a los cerca de 10 millones de euros que le han puesto en la mesa como salario, mientras que en la tienda culé no piensan pasar de los 6,5 millones. Ante esto, el técnico Ernesto Valverde tiene un plan B para su zaga central para el mercado de fichajes.

Y es que este miércoles el diario Mundo Deportivo a través de su edición impresa y digital menciona que el sueco Victor Lindelöf es la alternativa que barajan en Barcelona si es que se confirma la incorporación de De Ligt rumbo a Juventus. En la dirigencia culé también hay consenso para una posible negociación por el jugador del Manchester United.

El citado medio menciona que no es la primera vez que el 'Barza' se muestra interesado en Lindelöf. Hace un mes preguntaron al United si es que estarían dispuestos a negociar, pero recibieron un contundente "no" como respuesta. Esperan que este panorama pueda cambiar en las semanas que vienen.

Su contrato acaba a mediados del año 2021 y los 'Red Devils' podrían pedir una considerable cifra por su traspaso. No obstante, no tienen la intención de desprenderse de él porque ha dado la talla, pese a la irregular temporada 2018-19 que pasaron en Old Trafford.

Se indica también que el DT del Barcelona se interesó con él cuando el Manchester United se cruzó con su equipo en los cuartos de final de la Champions League. Precisamente, el cuadro de Victor Lindelöf no jugará la próxima edición de la Copa de Europa y eso sería un punto a tomar si es que continúa en el conjunto de Ole Gunnar Solksjaer.

Lindelöf tiene un valor de 35 millones de euros para Transfermarkt. (Getty) Lindelöf tiene un valor de 35 millones de euros para Transfermarkt. (Getty)

