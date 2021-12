Dani Alves reconoció públicamente que volver a Barcelona no era una opción mientras Josep Maria Bartomeu siguiera bajo el mando de todo el club. “Me fui cuando él era el presidente y no tenía sentido volver a trabajar con él”, manifestó el lateral derecho y, de paso, insinuó que el antiguo directivo no realizó una gestión a la altura, hecho que terminó por producir que finalmente Lionel Messi no sea una opción para los catalanes.

Sin embargo, Bartomeu no se quedó de brazos cruzados y ha filtrado a la prensa la conversación que sostuvo con el defensor brasileño en mayo del 2019. En el diálogo, el experimentado jugador, contrario a lo que ha dicho, se ofreció a volver al Camp Nou. El asunto quedó solamente en intención.

En el chat de WhatsApp, que fue publicado por el periodista Víctor Malo del portal Culemanía, se vio que Dani Alves inició el contacto. “¿Sr. presidente todo bien? ¡Quiero volver allí, quiero volver a mi casa y quiero jugar la Copa del Mundo de 2022 como jugador del Barça! ¡Dejemos los orgullos de lado, nos necesitamos y lo sabemos! ¡Saludos!”, expresó el defensa.

El chat entre Dani Alves y Bartomeu. (Foto: Captura)

Horas más tarde llegó la réplica del ex titular de los azulgranas. “Hola Dani, para volver, ningún problema, pero deberían estar conforme los técnicos del Barça, ¿has hablado con Abidal? Abrazo fuerte. Barto”, manifestó y hubo mención de Eric Abidal, encargado del ámbito deportivo en el elenco catalán.

Enseguida, Alves se comprometió a realizar el contacto con el exjugador francés: “Puedo hablarle si quieres”. En el cierre, Bartomeu dijo: “Informo a Abi y vosotros os llamáis”. De esa manera, el anterior presidente de los culés ha desmentido al internacional de la ‘Canarinha’. Es más, el marcador tuvo que justificarse.

Tras la publicación realizada por el periodista Malo, Dani Alves dejó un mensaje en la reveladora publicación que contiene la captura con el chat en WhatsApp. “Para los que sí importa con el Barça, hacemos lo que haga falta… pero la vida sabe lo que cada uno merece. Sorry… Thanks”, indicó el jugador.

Dani Alves se justifica en el post del periodista. (Foto: Captura)

Se acerca el debut

Dani Alves retornó a Barcelona este año, tras la aprobación del entrenador Xavi Hernández. Recién el lateral derecho pudo jugar su primer partido en un amistoso ante Boca Juniors en la Copa Maradona. Para que lo haga oficialmente, el defensa quedó descartado para el domingo 2 de enero contra Mallorca por una razón burocrática con LaLiga y por dar positivo al coronavirus (COVID-19).

En todo caso, se espera que el carrilero de 38 años aparezca frente a Linares en la Copa del Rey el miércoles 5. Y si el comando técnico decide que debe esperar, el domingo 8 hay partido liguero contra Granada y el 13 el clásico con Real Madrid en la Supercopa de España que será en Arabia Saudita.





