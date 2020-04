Dani Ceballos es uno de los tantos jugadores que estuvo en la órbita del FC Barcelona desde muy joven. Tal como revelan muchos informes de prensa europea, el volante español pudo enrolarse en las filas del club azulgrana, no obstante, terminó en el Real Madrid y por el momento milita en el Arsenal inglés.

Ceballos, a pesar del vínculo que mantiene con el Madrid, no tiene problemas para hablar bien del FC Barcelona y la filosofía de su entrenador, Quique Setién, ante quien se ha rendido en elogios, sin descartar que algún días sus carreras coincidan en algún club, quizá en el catalán.

“No he tenido la fortuna de que me pueda llegar a entrenar, pero la filosofía de Setién me parece espectacular y creo que ahora mismo está en un club en el que puede triunfar por sus ideas”, ha dicho el jugador del Arsenal desde su casa en Londres en entrevista con ‘DAZN'.

“Se ve un entrenador con sus ideas claras. Me quedan muchos años por delante y por qué no algún día podamos cruzarnos”, agregó el volante español de 23 años.

Sobre su futuro en el Real Madrid

Ceballos ha confesado en la misma entrevista haber conversado con Zinedine Zidane. Según el exjugador del Real Betis, el DT francés le ha confesado que sigue su evolución en el Arsenal y considera que podría volver al Real Madrid.

“Hablé con Zidane hace poco y me dijo que me sigue en la Premier. Creo que mi futuro ahora está en el Real Madrid”, dijo el jugador del Arsenal, club en el que está cedido hasta el final de la temporada 20919-20.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO