Ousmane Dembélé demuestra partido a partido que puede ser una pieza importante en el Barcelona de Valverde. Dejando de lado los problemas extradeportivos, su velocidad y eficiencia han permitido que se gane un espacio en el equipo titular.

Este martes, el campeón del mundo con Francia en 1998, Lillian Thuram, conversó con diario Marca, y reveló qué necesita Dembélé para asentarse por completo y dejar de lado los problemas que dañan su carrera.

“Lo más importante es que es un grandísimo jugador. Le diría que aprenda de los veteranos. Yo también he sido joven y cuando llegas a un equipo debes fijarte en los mayores. Tampoco hay que hacer un drama de este tema. Si me pusiera a hablar de los futbolistas que vi en mi carrera y no hacían todas las cosas bien, no pararía en un mes", explicó.

Igualmente, Thuram, que fue compañero de Messi en el Barcelona en la temporada 2008, recodó cómo fue ver por primera vez al argentino, que se convertiría en la máxima estrella del equipo.

“La primera vez que escuché hablar de Messi yo estaba en la Juventus. El equipo fue a jugar el Gamper. Yo no fui, me quedé en Turín. Creo que volvía de la selección. Cuando regresó el equipo, todos hablaban de un chaval de 17 años que se llamaba Messi y que era imposible de parar. Años más tarde, cuando llegué a Barcelona, ya se veía que llegaría muy alto. Era el mejor”.