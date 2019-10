El drama de Pedro: fue infiel, se separó de su esposa y tres hijos y ahora no juega en la Premier

Hace dos años fue captado en Londres besando a otra mujer, hace un año oficializó a su novia (Patricia Magaña) en la boda de Cesc Fábregas y hace solo unos meses que come el banco de suplentes en el Chelsea de Frank Lampard. Con 32 años de edad, el amuleto de Pep Guardiola en su Barcelona – con Lionel Messi como centrodelantero – pasa los peores días de su carrera en Londres: no tiene sitio en la alineación titular ni tampoco se siente bien en Inglaterra, con sus tres hijos no viviendo en casa ni tampoco con su ex esposa. Esta es su historia.



Con la llegada de Lampard, Pedro Rodríguez pasó de ser indiscutible a apenas jugar 243 minutos de 720 posibles en la Premier League. ¿El ampay habrá sido una de las razones de su declive? El año pasado, su exesposa Carol Martín dio fin a su relación con el futbolista catalán, luego de que se difundiera – en redes sociales – imágenes del atacante besando a otra mujer en Londres.



Se trata ahora de su novia Patricia Magaña, a quién llevó a la boda de su ex compañero Fábregas en Ibiza, y a la cual también asistieron jugadores como Lionel Messi , Santiago Cañizares, John Terry, entre otros futbolistas con quienes compartió vestuario el también catalán.



Pedro Rodríguez y su nueva novia, Patricia Magaña. (Foto: EFE) Pedro Rodríguez y su nueva novia, Patricia Magaña. (Foto: EFE)

Las confesiones de Carol Martín

Luego de poner fin a su relación de Pedro, Carol Martín se llevó a sus tres hijos y confesó que quisiera que vean más a su padre. “Lo ven, pero menos de lo que me gustaría”. Asimismo, ella aseguró que la conversación se ha perdido con algunas esposas de jugadores del Barcelona. “Mientras estaba allá, la relación era buena, ahora solo algunas seguimos en contacto”.



Lo curioso es que luego de ese divorcio, el fútbol de Pedro ha mermado. Lampard ha preferido optar por Mason Mount y Willian como extremos, mientras que el delantero de 1.69 metros de estatura tan solo se sienta en el banco en Stamford Bridge como otros estadios de Inglaterra. Así es su presente, ¿el factor emocional habrá sido el caso de él?



