Si antes de la salida de Ronald Koeman ya existían problemas financieros en el FC Barcelona, ahora con la llegada de Xavi Hernández esto podría ser aún más grave en el cuadro culé luego de conocerse la cifra que tendrán que pagar para sellar el cambio de entrenador. La situación económica en el elenco del Camp Nou no permite exorbitantes gastos en lo que se refiere a la masa salarial de los futbolistas del primer equipo y eso incluye indemnizaciones y sueldos a los estrategas como los miembros de su staff.

Como bien sabemos, la institución presidida por Joan Laporta tiene como prioridad la llegada de Xavi al banquillo y eso tendrá que darse luego de que el DT rescinda su contrato con el Al Sadd. Este mismo firmó un contrato con su club hasta después del Mundial de Qatar 2022.

Asimismo, existe una cláusula liberatoria con la cual puede quedar desligado solo si se paga un millón de euros. En el Camp Nou ya están enterados de esta cifra y consideran que no están capacitados para poder pagarla, por lo que buscarán negociar con el cuadro catarí para que haya una considerable rebaja o se quede en nada si es que el Barça va a jugar un amistoso hasta su localidad en Doha.

Pero lo que está claro es que el ex jugador blaugrana no está dispuesto a abonar ese monto para su salida. Es necesario mencionar que el técnico tendrá unos ingresos que corresponden a un entrenador del Barcelona, más aún cuando LaLiga tiene normas estrictas en este sentido. En pocas palabras, los culés pueden gastarse algo más de tres millones de euros en el sueldo de Xavi y su staff, monto que el español no tocará para pagar la indemnización.

Ferran Reverter, CEO del equipo del Camp Nou, mencionó hace unos días que había logrado que esa cantidad fuera algo superior por una serie de operaciones que beneficiaron al club. Sin embargo, tras las renovaciones de Pedri y Ansu Fati, esto parece haber quedado en el olvido.

Por último, el gasto mayor que tendrá la directiva de Joan Laporta será la indemnización que tendrá que pagar por la salida de Ronald Koeman. Los blaugranas desembolsarán una cantidad cercana a los 12 millones de euros. No cabe duda que el neerlandés no tiene ninguna intención de rebajar ni un solo euro de este monto, tras los tratos que ha recibido por la parte de los dirigentes.

Dicho esto, entre ambos conceptos el Barcelona tendrá que abonar una cifra aproximada a 16 millones de euros. Eso sí, se tiene en cuenta este total solo si no hay rebaja por parte de Al Sadd en la cláusula de recisión de Xavi, DT que parece tener decidido su regreso como entrenador a la Ciudad Condal.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.