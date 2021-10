No los quiere soltar. Este viernes, el FC Barcelona aprovechó para dar una buena noticia a la afición ‘culé'. Una de las esperanzas del elenco blaugrana, Pedri, firmó un nuevo contrato y el club se lo agradeció con una gran puesta de largo. Sin embargo, el director de fútbol del cuadro del Camp Nou, Mateu Alemany, también estuvo presente en la conferencia de prensa y se pronunció sobre las renovaciones de Sergi Roberto y Dembélé.

El ejecutivo azulgrana mencionó lo siguiente: “No soy muy partidario de ir contando las cosas día a día. Entiendo que es vuestro trabajo saber cómo va todo pero nuestro trabajo es llevarlo con discreción e ir hablando. Cada jugador conoce la voluntad del club y la situación. Con algunos llevamos tiempo hablando. La situación no es fácil. Es muy complicada, situaciones que en otras épocas se hubieran resuelto fácil no lo está siendo y los jugadores lo tienen que entender. El equilibrio es complicado ahora”.

Alemany añadió: “Tenemos la sensación de que todos los casos quieren seguir en el Barça pero ahora nos toca ajustar salarios y situaciones por el estado del club. Se tiene que entender que los procesos son un poco más largos y difíciles que otras épocas”.

Por otro lado, estos no serían los únicos que podrían renovar con la entidad del Camp Nou. Joan Laporta, presidente de la institución, comentó que también se trabaja en el contrato de Ansu Fati: “Se está negociando y trabajando bien”.

La cláusula de salida más cara en la historia del Barcelona

Desde el pasado miércoles la información que se manejaba desde el Camp Nou es que Pedri tenía todo listo para renovar. La directiva de Barcelona decidió centrar todos sus esfuerzos para que tanto el volante como Ansu Fati estampen su firma y extiendan su vínculo con la institución. Este martes se hizo oficial y el tinerfeño seguirá en el club.

El equipo azulgrana publicó este jueves la confirmación de la renovación del exLas Palmas. Con tan solo 18 años, tendrá contrato hasta junio del 2026. Además, el club le ha colocado una cláusula de rescisión histórica: pasa de 400 millones de euros a 1000 millones.





