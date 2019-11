Busquets se convirtió anoche en el quinto jugador con más partidos en toda la historia del Barça, por detrás de Xavi, Messi, Iniesta y Puyol. Jugadores de leyenda de un Barça de leyenda del que aún se pretende vivir. Pero los años pasan para todos, también para ellos. El Barça de ahora es gris, sin alma. Ya no es capaz de imponerse futbolísticamente. Ni las genialidades que partido tras partido se inventa Messi son suficientes para sacar los partidos.

Ayer el Slavia puso fin al mito de las dos caras del equipo, la de casa y la de fuera. La realidad es que los rivales le han perdido el respeto al Barça. De aquél equipo campeón solo quedan algunos nombres, pero ya no su juego. Porque la calidad siempre se tiene que acompañar de trabajo. Ni el mejor Barça de Guardiola ganaba andando, aunque a veces lo pareciera. En cambio, el de Valverde juega con apatía, con desgana, demasiados partidos, y cuando quiere poner una marcha más como ayer en Champions, no lo consigue.

Porque el Slavia no hizo nada que no se esperara de ellos. Fué un equipo compacto y explotó su contragolpe. Tenía muy claro su guion y el Barça, sabiendo lo que sufrió en Praga, no le supo hacer frente. Y esto no es nuevo. Aunque hay jugadores de mucha calidad, no hay reacción desde el banco. Es evidente que se tienen que tomar decisiones serias. Pero el momento era en verano, después de la debacle de Liverpool y de perder la final de Copa. Ahora, sea cuando sea que se tomen, será demasiado tarde. Este Barça tiene mala pinta porque, ahora sí, ni los resultados lo camuflan.

