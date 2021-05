Una renovación total. Si bien Joan Laporta volvió a la presidencia del FC Barcelona a mitad de temporada, casi de inmediato puso manos a la obra en la reestructuración deportiva que tiene planeado para que el conjunto azulgrana regrese a lo más alto de Europa, lugar al que no ha vuelto desde el 2015. El plan ya lo tiene trazado, pero recién lo echará andar al final de la temporada. Y tiene Lionel Messi como punto central del proyecto.

De acuerdo a ‘Mundo Deportivo’, la directiva culé tiene decidido realizar una profunda renovación, pero no solo con el fin de dar un salto de calidad, también con el objetivo de bajar la masa salarial, lo que ayudaría a las endebles finanzas del club.

Los cuatro pilares del plan de Laporta serían: Lionel Messi, Ronald Koeman, 14 bajas del actual plantel y fichajes de calidad en el mercado de pases.

Nuevo contrato para Leo

El tema principal a resolver será Lionel Messi y su continuidad en el Camp Nou. Aunque al parecer, y según ya ha adelantado la prensa catalana, Leo seguirá en el club culé para luego marcharse a Miami, para jugar en el equipo de David Beckham.

Messi continuará como azulgrana hasta 2023 y luego se iría a la MLS, que tanto lo buscó en un proyecto deportivo que revolucionaría el fútbol de Estados Unidos con uno de los mejores de la historia en su torneo.

La idea de Laporta asa por evitar que Lionel Messi fiche por otro club, en concreto PSG o Manchester City en el mercado de fichajes de verano, y pueda ser luego un potencial rival en la Champions League.

14 bajas

Asimismo, según el citado medio, si bien Messi se quedará, no correrán la misma suerte hasta otros 14 jugadores de la actual plantilla. Entre traspasos, cesiones e, incluso, carta de libertad (para evitar pagar algunos elevados contratos), el Barcelona tendría ya defina una lista de los que saldrán al final de la temporada.

Los que tendrían sus días contados en el cuadro azulgrana son el arquero, Neto, los defensores Samuel Umtiti y Junior Firpo, los mediocampistas Miralem Pjanic, Matheus y Philippe Coutinho y el delantero Martin Braithwaite, jugadores que no terminaron de convencer ni al técnico ni al hincha.

Koeman o Xavi

Precisamente el miércoles, Joan Laporta y Ronald Koeman se reunieron en una restaurante durante casi cuatro horas. Entre los temas que trataron, además del balance del curso, se refirieron también a la planificación de la próxima temporada, aunque Laporta aún no ha confirmado si Koeman estará al frente.

En la directiva hay corrientes favorables y contrarias a que siga como técnico, aunque según el citado medio, el vestuario tiene buena relación con Koeman. No obstante, será el final de LaLiga el que podría marcar su suerte, es decir los últimos dos duelos ligueros de los culés.

De hecho, uno de los motivos de la reunión fue que Laporta quiso conocer cuáles eran las conclusiones del staff técnico sobre el bajón de rendimiento en las últimas semanas, que ha hecho que el Barcelona pierda el campeonato frente al Atlético de Madrid y Real Madrid.

Laporta y Koeman se reunieron para tratar el futuro del neerlandés. (Foto: Sport)

Xavi Hernández es el principal candidato para llegar al banquillo. Incluso estuvo vinculado con la candidatura de ‘Sí al Futur’ y Víctor Font a la presidencia del Barcelona. Y ahora, su nombre volvía a estar por si el ahora presidente, Laporta, optaba por prescindir de Koeman de cara a la siguiente temporada.

Sin embargo, el exjugador culé renovó por dos temporadas con el Al-Saad de Qatar, aunque con una ‘cláusula’ especial por la que, según condiciones, podría salir si el club azulgrana llama.

Refuerzos de calidad gratis

Finalmente, el Barcelona quiere poner fin a la etapa no muy agradable de Bartomeu en cuanto a fichajes. El exmandamás azulgrana firmó 34 futbolistas con algún tipo de coste por valor total de 1.081,35 millones de euros. Con Coutinho, Dembélé o Pjanic, de los más cuestionados por su rendimiento, entre los más caros.

La idea de Laporta sería la de ‘menos es más’, con refuerzos de calidad. En esa línea, Sergio Agüero, clave además para la renovación de Lionel Messi, ya tendría un principio acuerdo con el club. El ‘Kun’ llegará a coste cero tras no renovar contrato con Manchester City e incluso habría rebajado sus pretensiones salariales.

Sergio Agüero es el goleador histórico de Manchester City, con 258 anotaciones. (Foto: AFP)

No obstante no sería el único ya atado. Depay, siguiendo casi la misma línea de Agüero, y luego de esperar un año al FC Barcelona, que no quería pagar al Lyon por el delantero, se vestirá de azulgrana a pedido de Koeman, que desde hace un año viene intentando fichar a su expupilo de la selección neerlandés.

En lo que respecta a la defensa, estaría todo cerrado con Eric García, quien salió de las divisiones inferiores del club y que tomó la decisión de no renovar con el Manchester City para llegar en condición de libre para el mercado de pases.

Mientras que otro conocido por Koeman, y que también llegaría a coste cero tras no renovar con el Liverpool sería Georginio Wijnaldum, para reforzar la zona media. Así se encuentra el panorama en el Barcelona.





