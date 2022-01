La paciencia que tuvo el Barça para ganar el partido contra el Alavés y que le sirvió para ponerse a solo un punto de los puestos de Champions, el principal objetivo de aquí a final de temporada, es la misma paciencia que tendrá que tener el culé con el proyecto de Xavi. Su idea es clara, pero requiere tiempo y las piezas adecuadas.

Xavi no diseñó esta plantilla. Xavi no llegó en agosto para empezar la temporada. Y ahora, Xavi no puede cambiarlo todo de un día para otro. Cuesta de ver este Barça, jugando así, pero cuando antes se entienda esto, antes se avanzará.

Aunque para avanzar, siempre es mejor hacerlo con victorias, sean lucidas o sean como ayer. Y es que Xavi pedía que cuando se lanzara la moneda al aire, alguna vez saliese cara. Y fue ayer, con un gol ‘in extremis’ de un Frenkie de Jong que sigue muy cuestionado. El partido fue muy flojo, pero el Barça necesita confianza, autoestima y paciencia para que el proyecto siga creciendo. Y crecer a través de la victoria siempre es mucho más fácil.

ADRIÀ COROMINAS

