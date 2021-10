A pesar de no contar con una plantilla algo justa de efectivos, en el FC Barcelona se sigue teniendo como objetivo principal dar salida a los futbolistas que no son considerados por Ronald Koeman, más aún cuando estos elementos ocupan un hueco bastante importante a nivel salarial. Estamos hablando de Samuel Umtiti y Philippe Coutinho, dos nombres que no son del agrado de la actual junta directiva culé, por lo que buscarán desprenderse de sus servicios en el próximo mercado invernal.

Tanto el central galo como el centrocampista brasileño son dos elementos que cobran una salario alto en la actualidad blaugrana. Dicho esto, existe la necesidad de deshacerse de ellos y darle la estabilidad financiera que busca el conjunto de la Ciudad Condal.

Además, se dice que Joan Laporta, presidente de la institución, planea realizar una serie de fichajes en la próxima ventana de pases. Por ello, será vital asegurar la salida de estos futbolistas para tratar de recuperar esa competitividad perdida tras la marcha de jugadores como Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Precisamente porque esos salarios son tan elevados, así como el escaso rendimiento que ambos futbolistas vienen dando en la presente temporada a falta de oportunidades sobre el terreno de juego, la operación se torna complicada. Debido a esto, Mateu Alemany y Ramón Planes deberán buscar un plan perfecto para poder efectuar ventas que sumen a la caja blaugrana.

El nuevo deseo de Joan Laporta

Los resultados de la auditoría que la nueva junta directiva del FC Barcelona pidió realizar arrojaron que en el club hay dinero para refuerzos de cara al mercado de fichajes de invierno. Se trata nada menos que de 20 millones de euros que los azulgranas utilizarían para empoderar el ataque y el mediocampo. En esa línea, según importantes medios europeos, los catalanes han puesto la mira en Renato Sanches, el jugador portugués del Lille francés que en las últimas horas ha dejado de ser intransferible para la ventana de pases de invierno.

Consciente de que el Barcelona y otros grandes clubes de Europa andan tras sus pasos, Olivier Letang, presidente del vigente campeón de la Ligue 1, le ha abierto la puerta a Sanches. Si llega una buena oferta, el directivo francés no dudará en venderlo.

“Ya he hablado de eso. Ya lo he discutido con él, si llega una oferta de un gran club, Renato podrá irse. Veremos qué pasa. Pero por ahora, está con nosotros y está feliz de estar aquí. Vimos que había podido mostrar un nivel de rendimiento interesante durante su regreso de una lesión al final de la temporada, pero también en la Eurocopa con Portugal”, comentó Letang al sitio BFM.





