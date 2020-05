Fue destituido tras una mala racha de resultados cuando tenía al equipo en la zona alta de Segunda B, pero atribuye la decisión única y exclusivamente a Gerard Piqué, presidente del FC Andorra. Gabri García aseguró que el central del FC Barcelona lo decepcionó profesionalmente.

“Me costó entender la decisión, que evidentemente fue de Piqué. Primero me lo comunicó la dirección deportiva y luego él. Él tenía la última palabra. La relación personal quedó bien pero profesionalmente me decepcionó”, comentó Gabri en RAC1.

Gabri explicó que el equipo no estaba preparado. “Me dijeron que no me veían capaz de revertir la situación para meter al equipo en playoff. Ese equipo se había hecho en dos semanas, estaba diseñado para jugar en Tercera e intentar luchar por el ascenso a Segunda B”.

Y agregó: “Entonces, al vernos en Segunda B (tras el ascenso en los despachos), hasta a los jugadores que fichamos se les dijo que incluso podrían sufrir para no bajar. En los primeros partidos se daba por hecho que el Andorra estaría en la zona baja de la tabla. Pero luego fuimos líderes durante cuatro jornadas y fuimos el tercer equipo de la tabla que más veces fue primero. No son números malos para un equipo que acababa de ascender y que llevaba 20 años sin estar en esa categoría”.

“Se llegó a pensar que subir de Segunda B a Segunda A era fácil. Y el club es lo que es”, concluyó Gabri.

