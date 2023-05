Ferran Torres está viviendo un buen momento en Barcelona. El español de 23 años ha iniciado en casi todos los partidos de LaLiga Santander y está cerca de ganarlo. Pese a ello, todavía tiene en su mente y corazón al Valencia, club en el que se formó y que ahora está luchando por no descender a la Segunda División. El delantero refirió a la situación que vive exequipo y señaló que en un futuro podría volver a vestir sus colores.

El talentoso extremo no descartó regresar algún día al club de Mestalla. “Nunca he cerrado las puertas. Ojalá el día de mañana pueda volver al Valencia. Siempre lo he dicho: fue mi club y es el club al que más cariño le tengo. Claro, ¿por qué no se daría?”, se preguntó retóricamente en una entrevista en ‘A Punt’.

El equipo dirigido por Rubén Baraja se ubica en el puesto 17, con el mismo puntaje que el Getafe, que está dentro de la zona de descenso. Los malos resultados han hecho que tenga que pelear por la permanencia en el tramo final de la temporada. “El Valencia tiene que estar en Primera División y entre los mejores de España. Ojalá se puedan salvar lo antes posible”, añadió Ferran.

Respecto a su salida del club en 2020, Torres dijo lo siguiente: “Se dijeron mentiras y se filtraron cosas que me perjudicaban cuando nunca se ha sabido la verdad. Son cosas de negociaciones, pero no lo tengo en cuenta. A lo mejor se podría haber cerrado un traspaso más alto, pero creo que dejé una buena cantidad de dinero (25 millones de euros) para ayudar lo máximo posible al club”.

Busquets no renovará con Barcelona

Sergio Busquets dejará el FC Barcelona a final de temporada. Según el diario Marca, ‘Busi’ lo ha comunicado internamente al vestuario y directivos. No renovará el contrato que vence el 30 de junio de este año y en los próximos días el club catalán debería informar oficialmente la intención del futbolista.

“Sergio Busquets ya ha tomado la decisión y dejará el Barcelona el próximo 30 de junio una vez que concluya su contrato. El futbolista ya dijo hace unos días que iba a aprovechar este parón en la competición para tomar una decisión definitiva. Así ha sido y este martes a su regreso a los entrenamientos ya ha comunicado de manera interna su deseo de abandonar el club”, publica la citada fuente.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.