Ferran Torres fue anunciado como el flamante fichaje del FC Barcelona para el segundo tramo de temporada, siendo este uno de los pedidos de Xavi Hernández que ha podido cumplir la directiva blaugrana. Sin embargo, no todo parece ser color de rosa en el Camp Nou, ya que un nuevo problema se asoma por las oficinas, donde Samuel Umtiti y Philipe Coutinho toman protagonismo. Como bien sabemos, el club atraviesa una situación económica delicada, que si bien no les pone trabas al momento de fichar, pero la cual no les permite inscribir a sus refuerzos en LaLiga Santander.

Ante ello, los dirigentes azulgranas ya trabajan para poder tener habilitado al ex Manchester City. De hecho, ya han tenido problemas para poder inscribir a Xavi y a su cuerpo técnico y tampoco hubieran podido hacerlo con Dani Alves (pendiente de revisión por parte del Control Económico del torneo local), si es que el ‘Kun’ Agüero no anunciaba su baja.

Una de las posibilidades que maneja el cuadro de la Ciudad Condal es la renovación de Ousmane Dembélé, que aligeraría parte de la masa salarial. El club ha dejado entrever de forma interna que esta operación podría servir para poder darle cabida al de Foios, aunque en todo caso será a partir del 3 de enero, día en el que se abren las inscripciones del mercado de invierno, y donde LaLiga empezará a estudiar al detalle la documentación presentada por el Barça, para determinar si el jugador estará habilitado para disputar la competición.

En ese sentido, las salidas de Luuk de Jong y Demir no serían ninguna solución, ya que sus salarios no son tan elevados y el ahorro no será suficiente. No solo por sus fichas bajas, sino porque, al no alcanzar el 5% del CPD (Coste de Plantilla Deportiva), solo podrá utilizarse para la nueva incorporación el 25% de ese ahorro. Ante ello, la situación es complicada y la única fórmula para poder inscribir a Ferran Torres y, superar el control de la paternal del torneo español, es lograr las salidas de futbolistas que superen ese 5%. Es aquí cuando Samuel Umtiti y Philippe Coutinho juegan un papel importante.

Sus salidas son inminentes

El francés y brasileño son dos de los jugadores que más cobran actualmente en el cuadro catalán y ya se trabaja para encontrarles una salida. Cabe resaltar que existen diversos clubes interesados en sus servicios, pero las dificultades están siendo máximas a la hora de encontrarles acomodo, precisamente, porque nadie está dispuesto a pagar lo que perciben actualmente en el Camp Nou.

En lo que a LaLiga se refiere, el organismo ya dejó claro por activa y por pasiva a los blaugranas que no existe ninguna otra opción (por normativa) para la inscripción de nuevos futbolistas, en caso se supere la norma del Fair Play Financiero.

En conclusión, el club culé tendrá que aligerar el coste salarial de la plantilla de forma sustancial o Ferran Torres no podrá ser inscrito. El hecho de que el Barcelona haya anunciado su incorporación no suponen ningún cambio de rumbo en las negociaciones que se están llevando a cabo con LaLiga.





