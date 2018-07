Luego de la partida de Andrés Iniesta y el 'no' de Antoine Griezmann, el FC Barcelona alista su próximo gran movimiento en el mercado de fichajes 2019. De acuerdo al diario catalán 'Sport', los azulgranas han convertido a Eden Hazard en su prioridad y pagarían por su pase los mismos 100 millones de euros que estaban destinados para el francés del Atlético de Madrid.



La citada página explica que fuentes cercanas a la directiva del Barcelona han sido contundentes con su respuesta por el fichaje del crack del Chelsea: "¿Y si no es Hazard , quién?", apunta 'Sport' que explicaron desde la interna del equipo. Así que en Camp Nou ya trabajan en la incorporación del '10' de la selección belga.

Eden Hazard , que tiene contrato con Chelsea hasta 2020, no representaría un gran problema en el esquema de Valverde, "menos aún cuando se acaba de producir la salida de Andrés Iniesta. Por otra parte, en sus momentos de mayor brillantez, el once blaugrana llegó a reunir en torno al balón a Xavi, Iniesta, Cesc, y Messi, secundados por David Villa y Pedro Rodríguez atacando los espacios a la búsqueda del gol o el pase definitivo", publica 'Sport'.



En la lista de posibles fichajes del FC Barcelona también ha sonado Eriksen, sin embargo, en Can Barça estiman que Hazard se encuentra un escalón arriba. Quieren aprovechar que la inestabilidad del Chelsea y que este no se encuentra en competencias europeas para ofrecerle un plan más que ambicioso.