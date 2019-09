Y todo por querer irse al Barcelona: Neymar iba a sufrir curioso castigo de parte del presidente del PSG

La novela del Barcelona y Neymar terminó con un final que no fue feliz para ambos. Y es que el delantero brasilero no salió del PSG , por lo que se deberá quedar, al menos, una temporada más con la camiseta parisina pegada al pecho. Si bien es cierto que ya el mercado en Europa cerró, al presidente del cuadro francés no le ha gustado para nada las actitudes del jugador en las últimas semanas, todo para forzar su regreso al Camp Nou.

Nasser Al-Khelaïfi, mandamás del PSG, tuvo una tremenda molestia por Neymar y su intención de irse al Barcelona , según reporta este miércoles Jorge Nicola, periodista de Yahoo Sports. Sostiene que hubo un gran cabreo de parte del alto directivo porque hace un par de años hicieron tremendo esfuerzo para contar con el atacante (pagó 222 millones de euros) y ahora este les paga dándoles la espalda.

Es más, el citado hombre de prensa da cuenta sobre el curioso castigo que Al-Khelaïfi quería que Neymar cumpla. "El sueño de Nasser era obligarlo a correr por el campo todos los días hasta que acabara su contrato", es lo que indica el citado medio.

Neymar, en Brasil luego de su 'novela' al Barcelona

Ahora, a 'Ney' solo le resta esperar que pasen los días para jugar su primer partido oficial de la temporada con la indumentaria parisina. El mismo será el próximo sábado 14 de setiembre frente al Racing de Estrasburgo en condición de local (Parque de los Príncipes).

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona goza de una breve para debido a la fecha FIFA del presente mes. Neymar, por ejemplo, trabaja con la Selección de Brasil a la espera de los amistosos ante Perú y su par de Colombia.

