"Ya veremos lo que ocurre": Ernesto Valverde habló claro sobre el regreso de Neymar al Barcelona

Los días pasan, el tiempo no se detiene y los hinchas del Barcelona no saben a ciencia cierta si es que Neymar se pondrá de nuevo la camiseta azulgrana luego de su salida por la puerta falsa a mediados de 2017. La dirigencia azulgrana sigue con el trabajo de conversar con PSG, pero no parece que vaya a llegar a buen puerto para este fin de semana.

Este jueves el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, dio una rueda de prensa previo al debut liguero de su equipo y en la misma fue consultado respecto a la chance de tener a Neymar en su plantel. No tuvo problemas en hablar sobre el brasilero, que estuvo en Camp Nou durante cuatro temporadas.

" Neymar es del PSG y ya veremos qué es lo que ocurre en ese asunto. Yo, la verdad que estoy al margen de estas cuestiones. Me centro en el equipo que tengo ahora y mantengo una línea sobre los jugadores que no nos pertenecen", fue lo que sostuvo Valverde.

El mercado en medio de Neymar al 'Barza'

También, dio su opinión sobre la continuidad del mercado cuando el torneo local ya esté en juego. "No es normal que se empiece y que el mercado siga en movimiento. Estoy contento con lo que tengo", añadió.

Hay que tener en cuenta que Barcelona jugará este viernes en el Nuevo San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao por la primera fecha de LaLiga Santander. Lionel Messi es duda por lesión.

