No hay nada más que decir: presidente del Barcelona descartó el fichaje de Neymar para enero

Durante semanas se habló de la posible vuelta de Neymar al Barcelona. Eric Abidal y parte de la comitiva dirigencial culé incluso fueron a la ciudad de París para conversar con el director deportivo del PSG , Leonardo, y acercar posturas. No obstante, los días pasaron y al final el delantero brasilero no se moverá de Francia, por lo que seguirá una temporada más bajo las ordenes de Thomas Tuchel.

En los hinchas del Barcelona hubo fe en que en el mes de enero de 2020, Neymar retorne al club. Sin embargo, este viernes el presidente Josep Maria Bartomeu dio una entrevista a Barca TV y allí descartó que el ex jugador del Santos sea parte del equipo al inicio del próximo año.

" Neymar no entra en nuestra planificación de enero. El club no podía llegar a las pretensiones del PSG y nosotros no pusimos jugadores como moneda de cambio, ellos los pidieron (Rakitic, Coutinho y Dembélé). No era fácil tanto a nivel económico como social", fue lo que indicó Bartomeu.

Nadie del plantel del Barcelona tiene palabra para hablar de fichajes

Asimismo, respondió sobre los dichos de la prensa española que apuntó que Lionel Messi había impuesto su vuelta. "En ningún momento me dijo que lo fichara. El vestuario no opina sobre los que vienen", añadió.

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona goza de una breve para por los amistosos internacionales Fecha FIFA y Eliminatorias a la Eurocopa 2020. En la quincena de este mes, los culés recibirán en Camp Nou al Valencia luego de empatar 2-2 con Osasuna.

