Barcelona se acerca: Leonardo habló y dijo que "todo con calma" sobre fichaje de Neymar [VIDEO]

Barcelona va con todo para hacerse con el fichaje de Neymar nuevamente luego que el brasilero se marchara por la puerta falsa del Camp Nou en 2017 para firmar por PSG. Este martes, directivos del azulgranas como Javier Bordaz y Eric Abidal se reunieron con Leonardo, dirigente parisino, para mostrar sus posturas sobre el traspaso del delantero brasilero.

No hay humo blanco hasta el momento sobre si es que Neymar se va a poner otra vez la camiseta del Barcelona. Lo cierto es que Leonardo fue 'cazado' por el programa español El Chiringuito y dio algunas palabras que harían que los hinchas azulgranas se ilusionen en el corto plazo.

"Ya hablaremos con calma", fue lo que dijo el ex futbolistas de la Selección de Brasil ante el asedio de periodistas europeos por el caso Neymar al 'Barza'. No confirmó ni descartó que se haya llegado a un acuerdo por el también ex Santos en este mercado de fichajes.

Esto fue lo que dijeron en el PSG sobre el fichaje de Neymar. (El Chiringuito)

Barcelona y Neymar, caminos a punto de reencontrarse

Pese a que hay confianza en la tienda culé para llegar a buen puerto, las gestiones entre ambos clubes se deben agilizar ya que el 2 de setiembre cierre el libro de pases en el Viejo Continente.

De otro lado, en Barcelona no solo se concentran en lo que sería el retorno de Neymar, sino también en su participación en la tercera jornada de LaLiga Santander. Tras perder con Athletic Club y golear al Betis, los dirigidos por Ernesto Valverde se verá las caras frente al Osasuna como visitante.

