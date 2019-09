Lionel Messi lo tiene claro: "No sé si Barcelona hizo todo lo posible para traer a Neymar"

Fueron cuatro temporadas las que Lionel Messi y Neymar la pasaron juntos en Camp Nou con la camiseta del Barcelona. Ambos formaron parte del tridente ofensivo conocido como 'MSN', el cual tenía como complemento a Luis Suárez y que lo ganó todo de la mano de Luis Enrique. Para esta campaña, el delantero brasilero estuvo a punto de jugar otra vez con el argentino y uruguayo, pero finalmente no se dio.

Este miércoles, el diario Sport dio una adelanto de una entrevista que tuvo con Lionel Messi y allí el ex divisiones inferiores de Newell's Old Boys consideró que la directiva del Barcelona bien pudo hacer algo más para tener otra vez los servicios de Neymar. Quiso tenerlo como compañero por segunda ocasión.

"La verdad que me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente no sé si el 'Barza' hizo todo lo posible para su retorno, pero es cierto que negociar con PSG no es nada fácil en estos momentos", fue lo que dijo Messi en la primera parte de la conversación con el citado medio catalán.

Messi sabe que Neymar iba a ser la 'bomba' en Barcelona

Asimismo, apuntó que hubo ilusión de su parte cuando la directiva catalana viajó a la ciudad de París para negociar por el ex Santos de Brasil. "El club hubiese dado un salto con su llegada. A nivel deportivo es uno de los mejores del mundo. Nadie en el plantel pidió su fichaje", añadió el ganador cinco veces del Balón de Oro.

De otro lado, Lionel Messi no será parte del partido de este sábado entre Barcelona y Valencia por la cuarta jornada de LaLiga Santander. El técnico Ernesto Valverde sostuvo que no lo tomó en cuenta ya que aún no está recuperado al 100% de la lesión que lo aqueja en el sóleo derecho.

► Ronaldinho confirma su regreso a las canchas y jugará en Colombia

► Mourinho y la curiosa 'profecía' sobre Cristiano Ronaldo

► ¿Quiénes deberían integrar el tridente de ataque del Madrid?

► Florentino frena la negociación de Pogba por una promesa de la plantilla