Barcelona, el culpable: Tuchel afirma que Neymar no jugará en PSG hasta que se decida su futuro

Todo en medio de las especulaciones de su fichaje al Barcelona. Neymar no jugará este domingo en la tercera jornada de liga francesa frente al Toulouse y no volverá a vestir la camiseta del PSG mientras no se aclare su futuro. Así lo indicó este sábado su entrenador, Thomas Tuchel, quien precisó que esta es la posición del club.

Tuchel, que compareció en la habitual conferencia de prensa la víspera de un partido, contó que Neymar "está cada vez más en forma" tras su recuperación por la lesión de comienzos de junio, pero "la posición del club es que si la situación no es clara, no puede jugar. (...) Si la situación está clara podrá jugar, si no, no". Quieren que resuelva si es que se va al Barcelona cuanto antes.

El DT de apuntó que esta semana Neymar ha entrenado "con buen ánimo" junto al resto de la plantilla, "pero por otro lado está su situación con el club, que es la misma". Es decir, que está pendiente de si se consigue una oferta para irse de París antes del fin del mercado el 2 de septiembre, que es lo que él quiere.

Tuchel y la duda si es que Neymar seguirá en su plantel

Consultado sobre si una próxima convocatoria para un partido significaría que se va a quedar en la capital francesa, el entrenador se mostró dubitativo, señaló que esa es una cuestión que habría que dirigir al director deportivo, Leonardo, y repitió: "puede jugar si la situación está clara".



Ante la posibilidad cada vez más real de que no haya ninguna oferta por Neymar que satisfaga el objetivo del PSG de recuperar los 222 millones de euros que se gastó para quitárselo al Barcelona hace dos años, el jugador y el equipo francés se preparan cada vez más a un escenario de continuidad y se esfuerzan por limar las asperezas en su relación.

(Con información de EFE)

► Pogba recibe un 'mazazo' del vestuario del Manchester United

► La historia de Fernando Torres, el delantero de los goles importantes

► Cambio en decisión de Neymar podría dejar al Barcelona y Real Madrid con las manos vacías

► Los diez traspasos más caros de futbolistas mexicanos