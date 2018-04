La temporada para el FC Barcelona todavía está lejos de terminar. Sin embargo, los directivos del equipo azulgrana ya trabajan en los fichajes del próximo curso. Uno de ellos es nada menos que Anthony Martial, el crack con el que los 'Culés' quieren dar el verdadero golpe en el mercado de pases.



Según apunta este martes el diario 'Daily Mail', al Barcelona le gusta Martial al punto que tendría l70 millones de euros listos para desembolsar por el fichaje del jugador del Manchester United , quien se plantea un cambio de aires para el 2018-19.

El ex del AS Mónaco ha rechazado un intento del Manchester United por prolongar su contrato. El jugador francés ya no se sentiría valorado en el equipo de Mourinho y la oportunidad de llegar al Barcelona no podría presentarse en mejor momento.



Y es que desde la llegada de Alexis Sánchez, Martial ha pasado a ocupar un papel secundario en Old Trafford al punto que ha tenido que ver desde el banquillo las dos últimas victorias del equipo inglés en la Premier League.



La citada fuente apunta que el Barcelona ya había intentado el fichaje de Anthony Martial la temporada pasada. Sin embargo, los azulgranas decidieron apostar por Dembélé. ¿Será la camiseta azulgrana la nueva del francés?