Se acerca la hora del adiós: el club que irá por Ivan Rakitic en enero

Cuando llegó Ivan Rakitic al Barcelona , revolucionó el fútbol español. Era pieza fundamental del Sevilla y daba el gran salto a un equipo que tenía el mejor mediocampo de Europa con Busquets, Xavi e Iniesta. Sin embargo, logró hacerse un espacio con el correr del tiempo y se ganó el cariño de la afición culé. Cinco años después, el croata de 31 años se encuentra sin espacio en el equipo y podría cambiar de aires en el mercado de invierno del 2020.

El mediocampista no ha tenido la continuidad que esperaba este arranque de temporada. Tras haber sido muchas veces voceado como moneda de cambio para fichajes como el de Neymar, entre otros, él decidió firmemente quedarse en el Barcelona a pelear el puesto, pero para Valverde solo es alternativa, y no de las primordiales.

"Quiero Jugar"

" Quiero jugar en el Barça, no pasear y disfrutar del mar ", dijo el croata hace algunos días antes de enrolarse a su selección, donde recuperó la sonrisa en la goleada sobre Hungría -en la que no solo fue titular, sino uno de los mejores del campo-. Pero para Valverde, los titulares son Busquets, Arthur y Frenkie de Jong, siendo Arturo Vidal el primer recambio.

Ese motivo, según considera ' As', podría ser determinante en los próximos dos meses para considerar su futuro en el próximo mercado de invierno, donde el Inter de Milán ha sido el equipo que más interés mostró.



El cuadro italiano, dirigido por Antonio Conte, urge de un mediocampista con sus características si quiere pelearle el título a Juventus y llegar lejos en la Champions League (aunque Rakitic no la jugaría por ya haber disputado minutos con Barcelona). Los 'neroazzurros' estarían dispuestos a pagar los cerca de 50 'kilos' que piden los culés.

A ser pacientes

Y no es el único club. Rakitic ha reconocido que tuvo varias ofertas en el último verano, pero el Barcelona decidió no venderlo, menos a un precio bajo. Tanto el club como el jugador esperan que la relación entre ambas partes mejore en estos meses, de mediar inconveniences, el jugador comenzará a escuchar ofertas y el Barcelona no se opondrá.

