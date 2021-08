El FC Barcelona es uno de los cuadros que urge de nuevos refuerzos en este tramo final del mercado de pases. La salida de Lionel Messi generó una bajada más que evidente en el nivel de equipo. Por ello, la directiva presidida por Joan Laporta está en la búsqueda de dos nuevos refuerzos en este verano.

Ronald Koeman sabe muy bien que será difícil competir por todos los títulos en esta campaña si no se refuerzan algunas posiciones en el campo, pero es consciente que no podrá hacerse si es que no se concretan una serie de ventas. A pesar de que faltan dos días para el cierre del mercado, en el Camp Nou aún mantienen las esperanzas de la llegada de al menos dos nuevos jugadores en los próximos días.

En el día de hoy, la información que vienen tratando diferentes medios deportivos en Inglaterra habla sobre la posible salida de Emerson Royal, el cual está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Tottenham Hotspur por 25-30 millones de euros. Quitándole el porcentaje que recibirá el Real Betis, dueño de su pase, serán unos 15 millones para la bolsa blaugrana.

A esta cifra se le suma la oferta que está dispuesta a dar el RB Leipzig por Ilaix Moriba. Asimismo, hay que sumarle la ficha de Miralem Pjanic, que sería para el equipo que le acoja como cedido, siendo Sevilla la más clara opción. Todas estas acciones serían una gran maniobra para los culés.

Los que entran en este verano

El primer caso será el de Héctor Bellerín. El lateral del Arsenal es uno de los nombres que más gusta en el comando técnico para reemplazar al brasileño. Solo con Sergiño Dest en esa banda será muy difícil, por lo que el neerlandés está muy interesado en sumar al futbolista a las arcas del club.

Por otro lado, Mauro Arambarri está muy cerca de sumarse al equipo azulgrana. El uruguayo ya fue vinculado con Can Barça. Sin embargo, Getafe, dueño de su pase, exige una suma de al menos 20 millones de euros que, ahora sí, podría ser abonado sin ningún problema. El futbolista aportaría calidad en el centro del campo, una zona que urge de nuevos rostros.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR