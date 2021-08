Sin minutos en el esquema de Ronald Koeman, el futuro de Pjanic sigue siendo aún incierto en el FC Barcelona. A tan solo unas horas del cierre de mercado de fichajes de este verano, la Juventus ha decido salir de las negociaciones por el jugador, tal y como informó la cadena ‘ESPN’ hace unas horas.

Las dificultades que tendría la ‘Vecchia Signora’ con el traspaso del futbolista se debe a su gran salario, lo que hace que no acepte la cesión pese a que los culés han decidido hacerse cargo de la mitad de la ficha.

Por ello, el domingo se reunieron Fali Ramadani, agente del bosnio, y el director deportivo turinés, Federico Cherubini. Sin embargo, no hubo acuerdo, en parte, porque él no podrá acogerse a la flexibilidad fiscal de Italia por no hacer, al menos, dos años desde que salió de Italia.

Ahora, según la información recolectada por ‘TuttoMercato’, la otra opción que tiene sobre la mesa Pjanic es el Sevilla. El elenco está dispuesto a llevar a cabo una cesión y el club catalán aceptaría pagar más de la mitad de la ficha del jugador, el cual no es del agrado de Ronald Koeman.

Eso sí, para los ‘blanquirrojos’ seguirá siendo un sueldo importante que deberán afrontar si es que desean hacerse con los servicios del centrocampista. Por ello, el plantel de Julen Lopetegui tendrá que dar salida a uno de los descartes antes del cierre de mercado. Luuk de Jong, Munir, Alejandro Pozo, Ibrahim Amadou y Oussama Idrissi son los voceados a salir.

FC Barcelona, por su lado, ya se encuentra trabajando en la marcha de Emerson Royal, que está muy cerca de fichar por el Tottenham, y la de Ilaix Moriba, a un paso de vestir la camiseta del RB Leipzig. La salida del bosnio sería una de las últimas operaciones que realizará la directiva presidida por Joan Laporta en este verano.





