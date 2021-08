La marcha de Emerson Royal del FC Barcelona dejará una vacante en la banda derecha del elenco blaugrana. Ronald Koeman solo dispondrá de Sergiño Dest y Óscar Mingueza, alternando con ambos jugadores ese puesto y también la de central. Sergi Roberto, tras no haber conseguido el fichaje de Georginio Wijnaldum, pasará a la medular y será otro recurso para reforzar el carril diestro.

Tras la acelerada operación del Tottenham por el brasileño, el comando técnico del Barça se planteó la opción de fichar a Héctor Bellerín, siendo la más fiable a bajo coste para reemplazar la salida del defensor. El español, que dejó el club catalán en el 2011, con 16 años, gusta mucho a la dirección deportiva.

El de Calella de Mar, que no es del agrado de Mikel Arteta en el Arsenal de la Premier League, no ve con malos ojos un posible regreso al equipo azulgrana, como lo ha hecho este verano Eric García. Sin embargo, con el dinero que obtendrá la directiva tras las posibles ventas de Ilaix Moriba y Emerson, el último día del mercado de pases podría terminar con la inclusión de un nuevo atacante para el cuadro del Camp Nou.

Ronald Koeman ha dejado claro hace dos semanas que quería un nuevo delantero. Este mismo se lo hizo saber a la cúpula azulgrana, así aseguró ‘Mundo Deportivo’. Además, fue el propio técnico holandés quien lo confirmó luego de dar por confirmada la lesión del ‘Kun’ Agüero en la primera semana de agosto.

El argentino no estará hasta finales de octubre, misma fecha en la cual se espera también el retorno de Osumane Dembélé. Ansu Fati tampoco estará presente en el duelo ante Sevilla. Por ello, el DT solo cuenta con Memphis Depay, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y el joven Yusuf Demir para la zona ofensiva. El neerlandés confía en que el club encuentre un delantero ‘low cost’ antes del cierre de mercado de pases.

Por otro lado, el estratega del Barça no escondió ayer, luego del 2-1 ante el Getafe, que busca nuevos refuerzos: “Ojalá podamos reforzar la plantilla porque lo necesitamos pero si no es posible, seguimos trabajando como hasta ahora”. Sin ninguna duda, las próximas horas serán decisivas, pero no hay que descartar que podría haber un fichaje ‘in extremis’.





