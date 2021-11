Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Arthur Melo y Miralem Pjanic son solo algunos de los fichajes en los que el FC Barcelona no ha acertado en los últimos años. Sin embargo, los errores de la dirección deportiva no se limitan únicamente a jugadores, también tienen que ver con los técnicos que han llegado al club de la Ciudad Condal desde 2017, cuando Luis Enrique Martínez dejó el banquillo tras terminar contrato. Los desaciertos le han costado a los azulgranas casi 30 millones de euros que hoy bien podrían paliar la crisis económica que se vive en los despachos del Camp Nou.

El primer entrenador que el Barcelona decidió despedir por malos resultados fue Ernesto Valverde. Si bien el ‘Txingurri’ ganó un par de Ligas de España y Copas del Rey, en la oficina del entonces presidente Josep María Bartomeu no se toleraron las humillaciones en Champions. Primero ante Roma y luego frente a Liverpool.

La salida de Valverde le costó al Barcelona 11 millones de euros, dinero que según medios partidarios del club no se ha terminado de pagar. Similar situación ocurrió con Quique Setién, quien en el banquillo azulgrana duró menos que un estornudo, pero se aseguró que los azulgranas algún día le paguen 4 ‘kilos’ como indemnización.

Ernesto Valverde fue cesado del FC Barcelona en enero de 2020. (Foto: Getty Images)

Quique Setién fue el técnico de Barcelona tras la salida de Ernesto Valverde. (Getty)

La misma historia

Ronald Koeman llegó al Barcelona como leyenda a mediados de 2020. En plena pandemia, en Camp Nou se ilusionaron con los métodos del neerlandés. No obstante, los resultados terminaron siendo a la larga los mismos. El cuadro azulgrana no compitió ni en LaLiga ni en Champions y el técnico se marchó por la puerta falsa.

Eso sí, a falta de ocho meses para el final de su contrato, Koeman se aseguró una indemnización por despido calculada en 12 millones de euros, de los cuales no perdonará ni un solo centavo. El presidente Laporta quiso hacerlo entrar en razón, pero el ex Valencia no dio su brazo a torcer y cobrará todo lo que se pueda.

Así las cosas, el Barcelona lleva gastados, o se ha comprometido a pagar, 27 millones de euros por tres entrenadores que no han sabido cómo manejar el vestuario para conseguir los objetivos trazados en cada inicio de temporada.

A esto hay que agregarle que el Barcelona tendría que asumir los cinco millones de euros que cuesta la cláusula de rescisión de Xavi Hernández en el Al-Sadd de Qatar. Todo un dineral para un equipo en crisis económica y deportiva.

Koeman fue el último entrenador del Barcelona antes de Xavi. (Foto: Getty)





