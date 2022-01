La renovación de contrato de Ousmane Dembélé con el FC Barcelona tiene aún varios capítulos por contar. Cuando parecía que todas las negociaciones habían terminado en contra del club azulgrana, desde el entorno del futbolista francés desean seguir conversando, aunque esta vez quieren que sea el cuadro culé el que dé el primer paso. Según el diario catalán Sport, tanto el ‘Mosquito’ como sus representantes esperan que la institución de la Ciudad Condal presente una nueva y atractiva oferta para la extensión del vínculo y se esfuerce económicamente como con Ferran Torres.

El cuadro azulgrana se gastó un dineral en la contratación del delantero español y, según la citada fuente, es el mismo trato que Dembélé quiere recibir para renovar con el Barcelona el contrato que vence el próximo 30 de junio. Del lado del delantero galo no hay prisa para ver cumplidas sus peticiones.

“Los agentes del Ousmane Dembélé quieren que el Barcelona presente una nueva oferta de renovación de su contrato. Quiere que mejore la que ya ha presentado y esta vaya en la misma línea en el esfuerzo que el club ha efectuado para poder incorporar a Ferran Torres”, publica el citado medio catalán.

Para el Barcelona, la renovación de Dembélé es una de las cosas más importantes del primer semestre, tanto que hasta el entrenador Xavi Hernández le ha pedido al delantero hacer un esfuerzo para seguir siendo azulgrana por algunos años más.

“Dembélé debería pensar en él, creo que su futuro pasa por el Barça. El proyecto deportivo para él no será mejor en otro lugar que aquí y así se lo he transmitido. Yo estoy tranquilo, esperando novedades, ahora ya no depende de mí. Depende del club, de Ousmane y de sus representantes”, manifestó.

Precisamente, la renovación de Dembélé podría ser la llave para que se pueda inscribir a uno de los nuevos fichajes, Ferran Torres. Otra opción sería la marcha del jugador mejor pagado de la plantilla, el brasileño Philippe Coutinho.

“Obviamente para que haya entradas tiene que haber salidas. Estamos intentando inscribir a Alves, que parece que si se solucionan detalles podrá ser inscrito hoy mismo, y lo de Ferran dependerá de otras cosas, como la renovación de Ousmane. Pero con Philippe no he hablado de su situación”, dijo Xavi sobre el tema.

Ousmane Dembélé llegó al Barcelona en el mercado de 2017. (Getty)





