¿Se ve en el Inter? Vidal se quejó de sus pocos minutos en Barcelona y ahora elogió a Conte

Arturo Vidal vive uno de los momentos más duros desde que pisó Barcelona. Si bien es cierto que fue titular y anotó un gol el último martes en la goleada 5-1 frente al Valladolid, el volante chileno no ha recibido muchos minutos de parte del técnico Ernesto Valverde y bien podría salir por la puerta falsa del Camp Nou. El Inter de Milán del técnico italiano Antonio Conte está más que pendiente de su situación en el vigente campeón de LaLiga Santander.

"Es complicado cuando uno está bien físicamente y no juega, aunque las veces que me ha tocado lo he hecho de la mejor manera. Todo es decisión técnica y la verdad que espero tener más minutos", dijo la semana pasada Arturo Vidal, volante del Barcelona. Ahora, ha sido el chielno el que llenó a elogios a Antonio Conte. ¿Será que ya se ve como 'neroazzurro' en el Inter de Milán?

Vidal lo tiene claro sobre Conte. "Si empiezo a pensar en él, se me vienen muchos recuerdos a la cabeza y cosas bonitas. Él me ayudo a ser uno de los mejores y con él di el gran salto. En el fútbol, lo más importante es la confianza", fue lo que sostuvo el popular 'Rey' en conversación que tuvo con el diario El Mercurio de su país.

Vidal y Conte, dos caminos que ya se han juntado antes

Hay que tener en cuenta que el internacional con la Selección de Chile fue dirigido por el italiano en la tienda de Juventus. Allí, el ex Udinese ganó la Serie A y jugó una final de la Champions League, precisamente contra el 'Barza' en el Estadio Olímpico de Berlín al final de la temporada 2014-15.

Por otra parte y luego de su aplastante victoria 5-1 sobre Valladolid en el Camp Nou por la jornada 11 de LaLiga Santander, el primer equipo del Barcelona pone su mira sobre Levante, su rival de este sábado en condición de visitante. Los dirigidos por Ernesto Valverde marchan en el primer puesto del torneo con 22 puntos, una unidad más que Real Madrid.



