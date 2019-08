Sin un sitio en Barcelona, pero… Arturo Vidal y Rakitic se sienten firmes en Camp Nou

Un problema para el FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano. Han llegado jugadores, pero otros no se han marchado de la plantilla. Ernesto Valverde y el resto de la dirigencia azulgrana esperaba que Arturo Vidal o Ivan Rakitic pidieran su traspaso del Camp Nou tras la llegada de Frenkie de Jong, pero no ha sido así. Ni el mediocampista croata ni el chileno desean marcharse de Cataluña, estando cómodos con la ciudad y su situación con el club.



Barcelona, con la llegada del volante neerlandés, se ha poblado de jugadores en esa zona del campo de juego. Vamos a citar todos los nombres: Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Rafinha y Carles Aleña. Ocho futbolistas para tres lugares en el mediocampo, cinco para toda la plantilla. Para este caso, los catalanes tendrían que deshacerse de tres futbolistas en el mercado de pases en los próximos días.



Con el cierre del mercado en la Premier League (8 de agosto), quedan menos destinos de venta. Rafinha tiene su acuerdo casi cerrado para marcharse a la Liga Italiana, mientras que el Barcelona duda que hacer con el ‘Rey’ Arturo y Rakitic. Con 32 y 31 años respectivamente, la puerta de salida está para ambos, aunque cada uno preferiría seguir cumpliendo sus contratos de cara a la siguiente temporada, esperando una oportunidad de parte de Valverde.



Barcelona se encuentra en Estados Unidos para jugar dos amistosos con el Napoli antes de su debut en LaLiga en País Vasco ante el Athletic Bilbao. Veamos el rol de cada uno en los 180 minutos que restan en la pretemporada culé. Valverde necesita desechar uno, no puede haber tantas figuras en la plantilla con un rol menos protagónico.



► Cristiano tiene nuevo compañero: Juventus anunció la llegada de Danilo a Turín y su fichaje está al caer



► Salió ganando: figura del Arsenal que pidió salir del club fue confirmado como jale del Bordeaux



► Opción United descartada: Dybala y la oferta de 70 millones de un nuevo club de la Premier League



► Lo tiene claro: la única opción que contempla Gareth Bale para irse ya del Real Madrid