Lo Anfield fue la gota que rebalsó el vaso: los consagrados que dejarían el Barcelona al final de temporada

Minuto 60 en Anfield y Liverpool solo estaba a un gol de la clasificación a la final. Salía del campo Coutinho con la mirada cabizbaja, un eco de lo que ha sido toda la temporada. El brasileño podría haber jugado su último partido en Champions League con camiseta del Barcelona tras una temporada para el olvido y con todas las fichas ganadas en la afición azulgrana para no volver.

El volante brasileño llegó al Barcelona en enero del 2018 por todo lo alto, con el cartel de haber sido un jugador fundamental en el Liverpool, el verdugo de los culés. Es el fichaje más caro en la historia del Barza y no ha podido mostrar su verdadero nivel. Con el arribo de Dembélé, todo fue a peor, pues no se habría sentido seguro en el equipo.



Otro de los consagrados que ve lejano quedarse en el club es Iván Rakitic , aunque su caso es más complicado. Es un jugador clave para Valverde -que, por ahora, se mantiene en el club-, pero la institución azulgrana no lo ve con buenos ojos, menos aún después que terminara en un feria en Sevilla al día siguiente de la derrota en Anfield.



Por lo tanto, el club miraría con buenos ojos hacer caja con el jugador croata de 31 años, que aún es pretendido por grandes clubes del continente. Además, con la llegada de Frenkie de Jong (10 años menor), su continuidad en el equipo titular sería progresivamente menor.



El tercero en disputa es Samuel Umtiti. El defensor francés se ha pasado la mayor parte de la temporada entre algodones, en el banquillo y grandes apariciones. Además, con el nivel mostrado por Lenglet y la posible llegada de De Ligt, sus chances de ser titular se reducen. Barcelona también podría hacer caja con el jugador de 25 años.



Entre los jugadores que tienen contrato en vigor hay tres futbolistas más que no tienen nada claro su futuro: Cillessen, Rafinha y Malcom. El primero ya lo ha dicho públicamente: quiere salir para jugar con regularidad.

