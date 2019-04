"Espero que haya un nuevo club": el crack del Barcelona que quiere irse en el mercado de fichajes de verano

El FC Barcelona se alista para sufrir su primera baja de cara al mercado de fichajes 2019 de verano. Se trata nada menos que del portero Jasper Cillessen , quien horas después de ganar LaLiga Santander, confesó que está cansado de ser suplente y ya busca un nuevo club que pueda darle más minutos.



El crack holandés es el eterno suplente de Ter Stegen y en esta temporada solo ha jugado en la Copa del Rey. Con el título ya ganado, Cillessen espera ser titular en los tres partidos que le quedan al FC Barcelona y en la final copera ante Valencia. Sin embargo, nada parece que lo haga cambiar de opinión.

Jasper Cillessen llegó al Barcelona en la temporada 2016/17. (Getty) Jasper Cillessen llegó al Barcelona en la temporada 2016/17. (Getty)

"Me iré de vacaciones primero y espero que haya un nuevo club donde pueda jugar, porque quiero jugar", dijo Cillessen al medio 'Ziggo Sport', aunque no ocultó su satisfacción por el nuevo título que conquistó el Barcelona el pasado sábado en Camp Nou.



Aunque se desconocen ofertas, hace un mes se habló de su posible regreso al Ajax en lugar de Onana, pero Cillessen prefiere no crear falsas esperanzas en los hinchas de su exequipo. "No digo que no por definición. Voy a ver qué pasa durante la temporada para tener una visión completa, y después valoraré qué hacer",



"No quiero dar a la gente de Amsterdam falsa esperanza alguna. Depende de lo que quiera el Barcelona", añadió el portero del FC Barcelona, quien tiene contrato como azulgrana hasta el 2021.



► Imposible alcanzar a Messi: los jugadores con más títulos en la historia del Barcelona [FOTOS]



► Reconoció su error, pero... Neymar justificó el puñetazo que le dio a hincha en la final de Copa Francia



► "Es vergonzoso": se filtran fotos del cadáver de Emiliano Sala y la Policia británica ya investiga el caso



► Con el octavo 'en el horno': todos los títulos de Liga del Barcelona en los últimos 11 años [FOTOS]