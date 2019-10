Cuatro cracks del 'Aleti' a los que Barça aspira a fichar tras acuerdo de tanteo sobre jugadores rojiblancos 

El Barcelona ha pactado con el Atlético de Madrid un derecho de tanteo sobre jugadores rojiblancos. Según señaló este martes el diario El Mundo, el acuerdo permite al club azulgrana igualar o superar ofertas que puedan llegar por esos futbolistas siempre que se den tres supuestos: que el jugador quiera salir, que los 'Colchoneros' acepten vender y que llegue una oferta adecuada de un tercero.



Así el Atlético de Madrid debe dar la opción al FC Barcelona de pujar por el jugador, siempre que se den las opciones anteriores. En esa linea, te presentamos los nombres de los cracks a los que Bartomeu aspira a fichar tras el acuerdo de tanteo de jugadores.



1. José María Giménez

El central del Atlético de Madrid suena en el FC Barcelona desde hace un par de temporada. Los azulgranas quieren renovar la defensa y nada mejor que hacerlo con un jugador con experiencia en LaLiga. El problema es su elevado costo: casi 80 millones de euros.

José María Giménez: US$ 76.9 millones. (Foto: AFP) José María Giménez. (Foto: AFP)

2. Kieran Trippier

El FC Barcelona estuvo cerca de fichar a Trippier después del Mundial 2018. Sin embargo, las complicadas negociaciones con el Tottenham hicieron desistir al club azulgrana. Finalmente, el lateral derecho inglés terminó de 'Colchonero' por 22 millones. Los 'Culés' no descartan intentar nuevamente su contratación.

Kieran Trippier | Atlético de Madrid. (Getty Images) Kieran Trippier. (Getty Images)

3. Saúl Ñíguez



En el verano 2017, el jugador ya estuvo en los planes del Barcelona; sin embargo, el club volvería a la carga debido a que hay intención de repotenciar el ataque. Con la imposible llegada de Neymar, en Camp Nou ven a Ñíguez como posible refuerzo.

Saúl Ñiguez. (Getty Images) Saúl Ñiguez. (Getty Images)

4. Joao Félix

Junto al Real Madrid, Manchester United y Atlético de Madrid, Barcelona fue uno de los clubes que peleó por Félix en el pasado mercado de fichajes. Los azulgranas lo querían para rejuvenecer, pero no estaban dispuestos a pagar 120 millones de euros. En el futuro, la situación podría cambiar. Total, el portugués no deja de gustar en Can Barça.

Joao Félix marcó dos goles a la Juventus en triunfo del Atlético de Madrid. (AFP) Joao Félix. (AFP)

