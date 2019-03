Griezmann y Jovic pierden peso: Barcelona coquetea con el crack que sacó de la crisis al Manchester United

El FC Barcelona tiene entre sus grandes prioridades para el mercado de fichajes 2019 la contratación de un delantero. Con el fin de relevar a Luis Suárez a mediano y largo plazo, en Camp Nou han pensado en Luka Jovic y Antoine Griezmann , aunque según el diario 'Mundo Deportivo', ambos han perdido peso.



Y es que en los últimos días, el FC Barcelona habría puesto la mira sobre Marcus Rashford , el crack del Manchester United cuyo papel fue clave para sacar a se equipo de la crisis deportiva que vivió con Mourinho. Es polivalente, joven (21 años) y tanto en club como selección ha demostrado que las responsabilidades no le pesan.



Marcus Rashford - Manchester United. (Getty Images) Marcus Rashford - Manchester United. (Getty Images)

"Lo que más gusta de Rashford es que es un jugador que puede actuar con peligro en el eje del ataque pisando área, pero también puede caer a banda y crear peligro desde los extremos gracias a su capacidad para driblar por técnica y por velocidad", publica la citada fuente sobre el posible próximo fichaje del Barcelona.



El problema para el FC Barcelona es que Marcus Rashford todavía tiene contrato hasta el 2020 con el Manchester United. Al tratarse de una de las 'joyas' del fútbol inglés, el Old Trafford pedirán no menos de 100 millones de euros por su pase, una cifra similar por la que llegaría Griezmann, aunque muy superior a lo que cuesta Jovic.



"El United le quiere renovar pero aún no hay acuerdo. La parte negativa a nivel económico es que arrancarlo del United parece una tarea harto complicada dado que es un club poco dado a vender a sus estrellas", agrega 'Mundo Deportivo'.

