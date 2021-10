Según la información brindada por el periodista Gerard Romero, el FC Barcelona sigue de muy cerca a Dusan Vlahovic para el próximo mercado de pases. Este movimiento evidenciará las intenciones que tiene el presidente Joan Laporta para reconstruir la primera plantilla del club luego de las pérdidas de Lionel Messi y Antoine Griezmann.

El delantero centro serbio, de 21 años, terminará su contrato con la Fiorentina en el verano del 2023 y ha decidido no renovar su vínculo con el conjunto viola. Por ello, la escuadra italiana deberá venderlo en el próximo mercado de fichajes para poder sacar una buena cantidad de dinero antes que se vaya como agente libre.

Ahora, el cuadro blaugrana lo tiene como una de las opciones para reforzar su delantera de cara a la campaña que viene, considerando que Martin Braithwaite y Luuk de Jong se marcharán del Camp Nou una vez terminado el presente curso. Los culés no cuentan con un ariete con estas cualidades, por lo que están siguiendo de cerca su situación actual.

Eso sí, la Fiorentina ya le puso precio de venta y la cifra oscila los 70 millones de euros. Este valor es mucho más bajo del que exigió en su momento por él en pasado mercado de fichajes. Atlético de Madrid lo quiso en su momento pero se les pidió 90 millones de euros. Al final, los de Simeone optaron por Matheus Cunha.

Sin embargo, el mayor problema para los de Ronald Koeman es que existen varios equipos que están tras los pasos del futbolista serbio. Tottenham, Manchester City, Juventus y Atlético de Madrid se encuentran obsesionados con el juego del atacante y están dispuestos a sentarse para negociar su traspaso.

Dani Alves se ofreció al Barça

Luego de hacerse oficial su salida del Sao Paulo y anunciar que no fichará por ningún club en lo que resta del año, Dani Alves ha dado un giro de 360 grados entre sus planes al manifestar que si el FC Barcelona lo necesita, solo tiene que llamarlo y acudirá de inmediato. Así mencionó en sus últimas declaraciones para un periódico deportivo catalán.

Fue el medio ‘SPORT’ que acudió al domicilio del jugador de 38 años para hablar sobre la crisis deportiva que atraviesa el cuadro de la Ciudad Condal. Este mismo dejó en claro que volvería encantando al que fue su equipo durante 2008-2016, etapa donde sumó 43 trofeos a nivel profesional.

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si me necesitan, solo tienen que llamarme””, reveló.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.