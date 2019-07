Oferta de 35 millones: Everton dispuesto a pagar esa cifra por jugador del Barcelona descartado

Si bien es cierto que Barcelona ha hecho oficial hace semanas la llegada de Frenkie de Jong en el mercado de fichajes y trabaja en las contrataciones de Antoine Griezmann y Neymar, hay un plan en Camp Nou para darle salida a algunos jugadores que no están en los planes del técnico Ernesto Valverde. Uno de los señalados por el entrenador ha sido el extremo zurdo Malcom, quien llegó hace un año al club.

Ante esto, como gran interesado por Malcom figura el Everton de la Premier League, según reporta este lunes el diario Mundo Deportivo a través de su edición digital. El citado medio catalán menciona que el jugador del Barcelona es un pedido expreso del DT Marco Silva.

Es más, hasta dan la cifra por una posible traspaso de Malcom: Everton pagaría 35 millones de euros. En el 'Barza' quieren un poco más para recuperar la inversión de 41 millones que hicieron hacia Bordeaux por el internacional con la Selección de Brasil, pero los 'Toffees' se han plantado en ese precio.

El ex jugador del Corinthians no sería el último que pase de Cataluña al conjunto de Liverpool. Ya lo han hecho Yerry Mina, André Gomes y Lucas Digné.

De otro lado, Neymar trata de pujar para que su fichaje al Barcelona se acelere en los próximos días. Según la prensa española, el actual atacante del PSG no piensa en otra cosa que volver a su ex club e incluso no ha empezado los trabajos de pretemporada en la capital francesa.

Malcom le anotó al Barcelona por la Copa del Rey 2018-19. (Foto: Getty) Malcom le anotó al Barcelona por la Copa del Rey 2018-19. (Foto: Getty Images)

