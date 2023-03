Es cierto. El FC Barcelona no se encuentra en su mejor momento deportivo ni económico. La fase final de la Champions League ni la huele hace dos temporadas y tiene problemas de dinero que está limitando la llegada de fichajes. Aun así, el cuadro catalán no deja de ser un sueño para los mejores futbolista del planeta. Uno de ellos es Roberto Firmino, quien ve con buenos ojos recalar en el Spotify Camp Nou en el próximo verano europeo, tras su paso por el Liverpool. El brasileño ya decidió que no jugará más en Anfield Roada y quiere que el próximo paso de su carrera tenga color azulgrana.

Según información del portal Onefootball, Firmino se ha ofrecido al Barça. Sabe que el club azulgrana busca delanteros y que la economía azulgrana no está para muchas alegrías, por lo que entiende que un fichaje a coste cero de un jugador contrastado como él puede resultar muy interesante para la institución.

Cree Firmino que sus condiciones encajan a la perfección en el estilo de Xavi Hernández y antes de iniciar el tramo final de su carrera, le encantaría poder jugar en LaLiga Santander. Por el lado del club, este está pendiente del mercado y de si le permiten inscribir nuevos jugadores

Siempre según la citada fuente, la secretaría técnica del FC Barcelona sigue con especial atención a aquellos jugadores de calidad que acaban contrato este 30 de junio para ficharlos como agentes libres, tal como sucedió el año pasado con Andreas Christensen y Franck Kessié.

Roberto Firmino se irá de Liverpool a final de temporada. (Foto: Getty Images)





Firmino, salida confirmada en Liverpool





Jürgen Klopp aseguró estar sorprendido por la decisión de Firmino de no renovar su contrato con el club e irse a final de temporada. “Me sorprendió un poco, sí”, dijo en rueda de prensa. “Pero lo respeto. Me encantó cómo le recibió el público cuando salió contra el United. Ahora quiero que esta historia tan bonita tenga un final feliz”.

Firmino, que lleva en el Liverpool desde el 2015, anunció la semana pasada su intención de irse del club a final de curso, tras más de 350 partidos con los ‘Reds’ y más de un centenar de goles. “Ahora está aquí y está completamente comprometido. Eso es lo que necesitamos saber. No hace falta preparar una despedida aún, ya habrá tiempo más adelante en la temporada. Su canción, “Sí, señor”, seguirá aquí durante mucho tiempo”, admitió Klopp. Se acaba una etapa.





