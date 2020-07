El que será jugador del FC Barcelona a partir de este curso, el portugués Francisco Trincao, ha asegurado en una carta de despedida del SC Braga que el cambio de Braga a Barcelona le “costará un poco” de asimilar. El luso llegará al Camp Nou esta temporada, tras un traspaso de 31 millones de euros, y firmará contrato hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 500 millones.

“Quizás de vacaciones, o cuando llegue a Barcelona, me daré cuenta de que las cosas van a cambiar. Me costará un poco, pero el fútbol es así”, manifestó el jugador luso.

"Estos últimos días me he sentido nostálgico. Pensé en todo lo que pasé en este club, todos los campos donde jugué en momentos en que ni siquiera había una Ciudad Deportiva. Estuve casi llorando, este fue mi hogar durante mi adolescencia y lo extrañaré", reconoció.

Se va ilusionado

No obstante, pese a los cambios, se marcha ilusionado y contento de haber contribuido a la tercera posición del Braga en la Liga. "Sabía que este adiós era difícil, tras una serie de partidos en los que no obtuvimos los resultados que queríamos. Terminó yendo bien para nosotros", celebró.

"Hicimos nuestro trabajo. Haber hecho historia en mi última temporada aquí, después de nueve años, es gratificante y estoy muy feliz", reiteró en este sentido.

Sobre su última campaña en Braga, celebró haber hecho “historia”. “Tal vez no esperaba tener una temporada tan buena, porque venía de temporadas sin el tiempo de juego que quería. Creo que logré mostrar mi fútbol y dar mucha alegría. Fue un año muy positivo”, celebró.

“Gracias por todo el cariño en el estadio y en la ciudad. Siempre me apoyaron, incluso cuando jugaba menos. Siempre he sido muy bien recibido en la calle. Braga siempre será mi hogar”, se sinceró el jugador de 20 años de Viana do Castelo.

