Frenkie de Jong apunta a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de verano. Desde hace varias semanas, el volante neerlandés ha empezado a sonar lejos del FC Barcelona, y aunque él ya dijo que prefiere seguir jugando en la ciudad condal, en el cuadro azulgrana hay necesidad de vender para afrontar la llegada de nuevos futbolistas. En esa línea, según el reconocido periodista Fabrizio Romano, la plana mayor de la institución deportiva catalana ya ha puesto un precio de salida al otrora mediocampista del Ajax.

En el Barcelona han empezado a conversar con el Manchester United, club favorito para comprar su carta pase ante el pedido del nuevo entrenador Erik ten Hag. Y serían nada menos que 85 millones de euros los que piden en la directiva ‘blaugrana’ para dejar ir a De Jong luego de tres temporadas en Camp Nou.

El Barcelona tiene muy claro que Frenkie solo saldrá del club si a las oficinas del presidente Joan Laporta llega una oferta de por lo menos 85 ‘kilos’, cantidad que en el Manchester United están dispuestos a gastar con tal de dejar contento a Ten Hag y que este no se arrepienta de haber llegada al banquillo de Old Trafford.

Erik ten Hag quiere en el Manchester United a Frenkie de Jong. (Foto: Prensa MU)

Precisamente, De Jong ha sido consultado el último martes en el ‘stage’ de la selección de Países Bajos sobre su futuro. Es consciente de que su nombre se encuentra en el mercado de fichajes, pero él solo ve futuro vistiendo los colores del Barcelona.

“Prefiero quedarme en Barcelona, ya lo he dicho antes. El Barça es el club de mis sueños desde que era pequeño. Si otros clubes llaman cogeré la llamada, claro; es algo que siempre se hace, pero no quiero hablar más de rumores. Me siento bien en Barcelona. ¿Contactos? No hay ningún acuerdo ni nada oficial”, dijo en ESPN.

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Frenkie de Jong, nacido el 12 de mayo de 1997, se encuentra valorizado en 70 millones de euros. El también exjugador del Ajax puede actuar también como mediocentro o pivote.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.