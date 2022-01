Si bien es cierto, el FC Barcelona trabaja constantemente en la reestructuración de su plantel a largo plazo, por lo que es necesario sumar jóvenes al plantel en las próximas ventanas de traspasos. Sin embargo, en las últimas horas, han logrado hacerse con el derecho de compra de dos de los grandes talentos brasileños que juegan en Santos y que a pesar de su juventud, acumulan un buen recorrido en el fútbol profesional. Estamos hablando de Kaiky, defensor central de 18 años, y de Angelo, extremo de 17 que vienen teniendo un gran desempeño en el Brasileirao.

La pugna en los despachos entre el equipo paulista y el catalán viene de lejos, pero la actual directiva del ‘Peixe’ se ha visto obligada a buscar esta solución para evitar una nueva sanción de la FIFA que le impida fichar, tal y como ocurrió en anteriores ventanas del mercado. Como bien sabemos, Santos no respetó en su momento la opción de compra de los culés sobre Gabigol y con este acuerdo evitaron pagar 3 millones de euros y solventar el problema judicial.

Para el equipo de Xavi Hernández se trata de una gran oportunidad para hacerse con dos talentos de enorme proyección y buen presente, tal y como lo demostraron en la campaña pasada. Kaiky fue titular indiscutible, tanto en el Brasileirao y la Copa Libertadores, destacando con su velocidad y fortaleza en el juego aéreo. Desde su debut, ha podido demostrar una enorme madurez en el campo.

Angelo, por su lado, es un futbolista habilidoso, atrevido y con mucho gol a pesar de jugar pegado a la banda. De hecho, logró marcar a edad más temprana que Pelé con la camiseta de Santos. El talentoso jugador, que no cumplirá la mayoría de edad hasta el mes de diciembre, tuvo más problemas para sumar minutos en el tramo final de campaña, pero en el campo siempre mostró atrevimiento, con un desborde impresionante y ritmo alto en los metros finales.

El objetivo principal es Haaland

El delantero de Borussia Dortmund es el anhelo del presidente del Barça desde hace algún tiempo y ya tiene claro que no parará hasta conseguirlo. Deportes Cuatro anunció esta semana que el jugador deberá decidir si continuará o no en el cuadro amarillo de la Bundesliga. Si la respuesta es negativa, en el Camp Nou comenzarán las gestiones necesarias para tenerlo. Aunque, no será nada barato.

Los primeros informes señalaban que contar el precio de Haaland rondaba los 75 millones de euros; sin embargo, existen algunos otros montos que hacen que el valor del jugador se infle y se convierta en una verdadera locura.

No solo es pagar la cantidad, sino también cubrir gastos, protegerlo, todo para que pueda tener el mejor rendimiento posible. En Barcelona están dispuestos a analizarlo y, por qué no, pagarlo.

Según informó ‘Dayli Mirror’, tener a Haaland le costará al Barcelona 350 millones de euros. Este precio incluye las comisiones que busca recibir su representante y el padre del jugador, ya que este último es pieza clave para la decisión.





