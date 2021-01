A Barcelona le urge fichar un delantero del más alto nivel, pero no es el único puesto que Ronald Koeman tiene en la mira para fortalecer. El DT holandés también quiere reforzar el mediocampo y tiene en la mira a su compatriota Georginio Wijnaldum, quien suena fuerte para llegar en el próximo verano, aunque Jürgen Klopp no lo tiene claro.

Para el entrenador del Liverpool, su engreído sigue perteneciendo a los ‘Reds’, y si bien no sabe qué sucederá en el futuro con el mediocentro holandés -termina su contrato en Inglaterra en junio de este año-, por él no se separaría de quien fuera vital para eliminar al Barcelona en las semifinales de vuelta de Champions League 2018-19.

“No tengo nada que decir sobre esto. He dicho muchas veces que me gusta como persona y jugador. Por eso, no hay nada más que decir realmente. No se trata de buenas o malas noticias, sino de lo que es. Si hay alguna decisión al respecto, la conoceréis. Al margen de esto, no hay nada más que decir”, dijo en la previa al duelo con el Manchester United.

A pesar del posible interés de ambas partes para que el holandés ancle en Ciudad Condal, Wijnaldum sigue siendo importante para Klopp, quien lo mantiene entre sus titulares para lo que resta de la temporada.

Lejos de haber sido apartado por su supuesta intención de abandonar el plantel en cuanto finalice su vinculación, ha participado en 24 encuentros de los que fue titular en 20 en lo que va de curso.

Este domingo, desde las 11:30 horas (en Perú), Liverpool recibirá en Anfield al Manchester United por la jornada 19 de la Premier League. El Clásico de Inglaterra tendrá al los ‘Red Devils’ en primer lugar y a los ‘Reds’ en tercer lugar. Un triunfo de los de Klopp los pondría en primer lugar, solo si Leicester no suma cuando reciba al Chelsea.

