Ni bien firmó contrato como nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman pidió a la directiva el fichaje de Memphis Depay para ser el nuevo centrodelantero azulgrana. El problema es que a pocos días del cierre del mercado de pases, al neerlandés no le han cumplido el deseo.

Según el diario español ‘Don Balón’, Koeman sigue esperanzado que el Barcelona concretará el fichaje de Depay. Es más, el técnico neerlandés está tan obsesionado con la contratación del goleador de Lyon que hasta sacrificaría a uno de los titulares fijos de su equipo: Antoine Griezmann,.

El exdelantero del Atlético de Madrid no ha convencido al ex DT del Everton en las primeras semanas de trabajo, por lo que no sería una sorpresa verlo en el banco de suplentes apenas el Barcelona oficialice la llegada de Depay desde la Ligue 1.

“El galo no ha respondido a la confianza que le ha brindado en estas primeras semanas... Porque ni en los amistosos de pretemporada, ni en los entrenamientos, ni en la primera jornada de La Liga Santander, ante el Villarreal de Unai Emery, ha respondido”, publica la citada fuente.

Antoine Griezmann llegó al Barcelona en 2019. (Foto: AFP)

Contra el tiempo

Desde Francia apuntan que el Lyon estaría dispuesto a rebajar los 25 millones de euros siempre y cuando el Barcelona actúe ya mismo. Según ‘L’Equipe’, los azulgranas se verían obligados a fichar al neerlandés antes del fin de semana.

El Lyon quiere resolver el futuro de Depay como máximo el viernes 2 de octubre. Y es que en caso el exdelantero del Manchester United arregle con el Barcelona, el Olympique desea tener tiempo suficiente para encontrar un reemplazo de garantías en este mercado.





TE PUEDE INTERESAR