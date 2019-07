Messi pidió su fichaje y no le hicieron caso: el crack que Barcelona ha descartado y enfada a Leo

Lionel Messi está de vacaciones, pero no deja de pensar en el FC Barcelona. De acuerdo al diario español 'Don Balón', como capitán que es, el crack argentino hizo un pedido a la directiva azulgrana de cara al mercado de fichajes. Sin embargo, esta vez no han querido complacerlo.



Tal como apunta la citada fuente, Messi pidió al Barcelona la vuelta de Dani Alves , quien tras dos temporadas en el PSG ha quedado como jugador libre. No le costaría un solo euro a los azulgranas, pero el presidente Bartomeu no comparte planes con Leo.

El directivo más importante del Barcelona no tardó mucho en descartar el fichaje de Alves a pesar de la incomodidad que podría generar en Messi. Bartomeu simplemente no olvida las malas formas en que el brasileño se fue en 2016.

Dani Alves ha ganado dos Copa América en su carrera. (Getty) Dani Alves ha ganado dos Copa América en su carrera. (Getty)

En su día, Dani Alves criticó la gestión en el Barcelona y no dudó en tirar dardos contra los directivos.



"Me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una h***** con clase. Yo entré en juego y firmé una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas", declaró el brasileño.

