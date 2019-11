Uno para celebrar de partes de los fanáticos catalanes. Lionel Messi tiene contrato con Barcelona hasta mediados del año 2021, pero la intención del club, a través del presidente Josep María Bartomeu, es darle una nueva propuesta al argentino para extender su estancia en la institución.

“Seguramente será la voluntad de todas las partes involucradas, si se siente fuerte y con ambición, extender este contrato indefinidamente”, declaró el alto directivo del Barcelona en una entrevista a la agencia The Associated Press. Lionel Messi ya no iría a la MLS, como se comentó hace algunos meses.

Eso sí, Bartomeu tiene plena confianza en la lealtad de la estrella del ‘Barza’, incluso cuando si decide colgar las botas. “No tengo dudas de que después de que Messi termine su carrera, seguirá vinculado a este club por el resto de su vida”, añadió.

Lionel Messi, una vida ligada al FC Barcelona

De otro lado, el titular de los blaugranas también ha comentado sobre lo que sucederá en la institución después de los inolvidables años con el atacante perteneciendo a la primera plantilla. “Estamos preparando la era posterior a ‘Leo’. Él seguirá siendo nuestro líder en las próximas dos o tres temporadas”, explicó Bartomeu. El presidente señaló que el aporte de La Masía y la aparición de otras figuras serán de mucha utilidad, llegado el momento del retiro del delantero. “Pero es cierto que hay otros jugadores jóvenes que vienen. Jugadores que vienen del extranjero, pero también jugadores que vienen de nuestra academia La Masia”, manifestó el ‘presi’.

Por otra parte, el primer equipo del Barcelona jugará este sábado frente al Celta de Vigo en el Camp Nou por la jornada 13 de LaLiga Santander. Los culés están en la obligación de sacar los tres puntos en condición de local si es que no quieren perder la punta del campeonato. Real Madrid tiene el mismo puntos que ellos (22), aunque una menor diferencia de goles.

