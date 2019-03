Paciencia, Jovic: la oferta del Barcelona por el bosnio para el mercado de fichajes

Luka Jovic sí se encuentra en la órbita del Barcelona. El delantero bosnio fue tentado por parte de la secretaria azulgrana de cara al mercado de fichajes, pero solo era visto en una fórmula de cesión mas no de compra definitiva de su pase. Goleador en la Bundesliga al igual que Robert Lewandowski, Barcelona mira con buenos ojos la posibilidad de que el atacante sea el reemplazo ideal de Luis Suárez cuando el uruguayo se encuentra lesionado o descanso, por lo que el Barca pretende probarlo más no apostar por una contratación desde ya.



El Frankfurt, sin embargo, le dijo que “no” al Barcelona por la competición de la Europa League, en donde los alemanes esperan llegar lo más lejos posible en la competición. Cedido por parte del Benfica a cambio de seis millones de euros, Frankfurt tiene una opción de compra por el bosnio por 12 millones, por lo que el Barca deberá ofertar más si lo quiere de cara a la próxima temporada. ¿Habrá esa apuesta? Parece que sigue siendo difícil. La cesión sigue el siendo el único camino para los azulgranas.



Pese a tener 21 años, y marcar una buena cantidad de goles en la liga alemana, el Barcelona no se encuentra tan desesperado por incorporar a Luka Jovic. En los planes culés, de acuerdo a medios españoles, se encuentra más posicionado el caso de Maximiliano Gómez, delantero uruguayo y compatriota de Luis Suárez que puede descender en el Celta de Vigo.



Barcelona sigue rastreando a un delantero como plan B para Luis Suárez, aunque no hay un plan totalmente definido. La búsqueda continua en estos tiempos, la apuesta se definirá en el mercado de fichajes de invierno. El delantero centro es una prioridad culé.



