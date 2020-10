El FC Barcelona se encuentra cerca de concretar el fichaje de Memphis Depay para la presente campaña. El neerlandés es la única pieza que le falta al equipo soñado de Ronald Koeman, aunque su llegada no caería bien en todos los miembros de la plantilla azulgrana.

Y es que de acuerdo a ‘El Chiringuito', el fichaje del delantero del Lyon perjudicaría seriamente a Antoine Griezmann ya que perdería automáticamente la titularidad frente al jugador que ha pedido Koeman, principal valedor del también exatacante del Manchester United.

Las actuaciones que ha tenido Griezmann en los tres primeros partidos del Barcelona en LaLiga (Villarreal, Celta y Sevilla) no le darían argumentos al francés para discutirle el puesto a Depay. Semejante panorama lo condenaría al banco de suplentes.

A pesar de que Ronald Koeman no pidió su salida en el presente mercado de fichajes, Griezmann no es un indiscutible para el neerlandés. De hecho, el ex del Atlético de Madrid es la primera opción del entrenador cuando se trata de hacer un cambio en el partido. Ejemplos sobran.

Antoine Griezmann sería el principal perjudicado con la llegada de Depay.

Las próximas horas serán claves

Juninho Pernambucano, director deportivo del Lyon, dejó abierta una puerta para que el neerlandés, pedido expreso de Ronald Koeman, se marche al club de la Ciudad Condal el día que cerrará el mercado de fichajes en el ‘Viejo Continente’.

“Le quedan 12 meses de contrato, así que ... Tiene un acuerdo con el Barcelona, eso no lo ocultamos. Es posible que Memphis firme mañana por el Barcelona, pero no es seguro. Es más probable que se vaya. Si se queda, nos ayudará”, declaró el directivo de Lyon en una entrevista con Téléfoot Chaine.

Según medios europeos, Depay, quien tiene contrato con el Lyon hasta junio de 2021, llegaría al Barcelona por 25 millones de euros y con un contrato por cinco temporadas.





