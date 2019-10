Neymar vuelve a sonar en el Barcelona: seis razones por las que su fichaje sería un gran error

El último martes, medios españoles destaparon la intención del Barcelona de volver a tentar el fichaje de Neymar en 2020. Pese a que el PSG dijo 'no' de todas las formas posibles, el presidente Bartomeu no pierde la esperanza de cerrar la llegada del polémico jugador brasileño al costo que sea.



Más allá del deseo de Messi de contar nuevamente con su amigo, ¿existe la necesidad imperiosa de volver a contar con el crack sudamericano? ¿Se justifica que el Barcelona esté dispuesto a vaciar sus arcas para tenerlo otra vez en sus filas? A continuación, cinco razones por las que fichar a Neymar se convertiría en un error de grandes proporciones.

1. Hipotecaría al club

Con las llegadas de Griezmann (120 millones de euros), De Jong (75), Neto (26) y Firpo (18), el Barcelona se ha quedado sin dinero para afrontar grandes fichajes. Contratar a Neymar significaría dejar la economía de la institución azulgrana en rojo, más de lo que ya está.



Como hizo con Antoine para sacarlo del Atlético de Madrid, el club azulgrana tendría que acceder a un crédito bancario para pagar los 300 millones de euros que pide el PSG. Al elevado costo de ficha hay que sumarle el sueldo de Neymar. Son 35 'kilos' por temporada que descuadran la escala salarial 'Cule' castigada ya por los Messi, Suárez, Piqué, Busquets, Alba y compañía.

2. Cantera sin minutos

El fichaje de Neymar por el FC Barcelona en 2020 condenaría a jugadores con menos cartel como Ansu Fati, Carles Pérez o Aleñá a tener poca participación en el primer equipo. Ernesto Valverde se vería obligado a repartir más minutos entre sus atacantes consagrados y con el brasileño en la plantilla, los canteranos de La Masia dejarían de ser protagonistas.



Es decir, el atacante del PSG pondría en riesgo el desarrollo de los futuros jugadores del Barcelona. Sin regularidad, es imposible pensar en una consolidación a largo plazo.

3. Hinchada en contra

Una encuesta del diario 'Mundo Deportivo' aplicada a los socios del FC Barcelona en junio de este año arrojó que el 71.2% se oponía a la vuelta de Neymar. Ni ellos ni los hinchas pueden olvidar lo mal que se comportó el futbolista cuando decidió irse a París en 2017 por 222 millones de euros.



El fichaje del brasileño supondría un enfrentamiento entre la directiva del club y los hinchas, quienes piensan además que el FC Barcelona no necesita de un jugador que partió denunciando al equipo que le abrió las puertas del fútbol europeo.

4. El tobillo derecho

Neymar ya no es ese chiquillo que ilusionó al FC Barcelona con su llegada en 2013. Los años han pasado por el brasileño y las lesiones han mellado su rendimiento. Según informó 'AS', varios especialistas en medicina deportiva han desaconsejado su fichaje a causa de las múltiples lesiones que ha sufrido el jugador en su tobillo derecho en los últimos tiempos.



El brasileño no ofrece garantías de un buen estado físico, por lo que el FC Barcelona no puede darse el lujo, como el PSG, de tenerlo en la enfermería prácticamente por dos temporadas consecutivas.

5. Su vida fuera de las canchas

Neymar es uno de los grandes jugadores del mundo, pero a la vez, uno de los que más se deja ver en fiestas. La vida nocturna del brasileño y el exhibicionismo en sus redes sociales ya ha sido motivo de discordia en el Barcelona.



Cómo no recordar que, coincidentemente, Neymar siempre fue baja en el Barza en fechas en las que su hermana Rafaella festejaba su cumpleaños en Brasil. Sus escapadas pusieron en tela de juicio su compromiso con el club.

6. Por una cuestión de dignidad

El FC Barcelona no puede dejar todo por un jugador que se burló del club cuando decidió marcharse con el jeque. Demandó a la institución por una prima en la renovación de contrato, ocultó varias semanas de negociaciones con el PSG y como si no fuese suficiente, calificó de "presidente de broma" a Josep María Bartomeu. Aun así, la directiva azulgrana fue a París a buscarlo. Que poca memoria hay en Les Corts.



